Двум детям-сиротам из Дубны вручили сертификаты на покупку жилья

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«Аделина и Артур пока учатся. Она — на медсестру, он — на сварщика. Оба планируют после учёбы остаться в Дубне и работать на благо наукограда. Квартиры, которые они приобретут по сертификату, станут для них отличным подспорьем», — отметил Тихомиров.Он пояснил, что дети-сироты, имеющие право квартиру, теперь могут выбрать либо саму жилплощадь – тогда квартиру для них покупают сотрудники муниципальной администрации, либо сертификат, который даёт возможность самостоятельно подобрать наиболее подходящий для себя дом.
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