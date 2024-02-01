В Московской области свыше 200 детей-сирот пользуются льготным проездом

Более 200 заявок на ремонт напольных покрытий в подъездах поступило от жителей Московской области в Единую диспетчерскую службу за январь, все заявки были выполнены, сообщает пресс-служба Главного управления содержания (ГУСТ) региона.

«Всего за минувший месяц поступило 212 заявок в это категории. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года число заявок снизилось на 15 процентов», — отмечается в сообщении.



Больше всего требований починить пол в подъезде поступило от жителей Люберец — 21 заявка, на второе место вышла Балашиха — 20 заявок, замыкает топ-3 Ленинский округ с 16 заявками. В первую пятёрку вошли также Красногорск (15 заявок) и Одинцово с Химками — по 14 заявок.



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