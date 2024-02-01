В Московской области свыше 200 детей-сирот пользуются льготным проездом

Фото: пресс-служба министерства социального развития Московской области
«Данной категории раньше было необходимо 2 раза в год подтверждать справками из образовательных учреждений о продолжении обучения. Теперь же данные сведения будут вноситься посредством межведомственного взаимодействия в информационную систему «Семья».<…>Таким образом, 29 января 2024 года автоматически сформировано продление срока действия СКМО и останется лишь явиться в МФЦ и продлить действие карты, приложив её к считывающему устройству — ридеру», — отметил начальник Окружного управления социального развития № 4 Владимир Морозов.
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