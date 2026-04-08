Dyson зарегистрировал товарные знаки Supersonic и Airwrap в РФ
Британский производитель техники Dyson оформил права на два популярных бренда в России. Об этом пишет РИА Новости.
Роспатент зарегистрировал товарные знаки «Supersonic» и «Airwrap» в апреле 2025 года. Компания подала соответствующие заявки ещё в феврале. Новые документы позволяют бренду легально продавать в стране фены, щётки для укладки волос и другие устройства. Регистрация знаков указывает на возможное возвращение продукции Dyson на российский рынок.
В апреле 2022 года компания объявила о прекращении деятельности в РФ. Однако уже в мае того же года Минпромторг включил товары бренда в список разрешённого параллельного импорта.
