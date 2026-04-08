Стало известно об опасных мошеннических схемах с похудением к лету

Мошенники разработали новые схемы, связанные с похудением к лету. Об этом в беседе с RT заявил заведующий лабораторией доверенного искусственного интеллекта РТУ МИРЭА Юрий Силаев.



По его словам, с приближением лета традиционно растёт интерес россиян к диетам, фитнесу и препаратам для снижения веса. Аферисты используют этот период времени, чтобы нажиться на людях, желающих привести себя в форму.

Так, например, мошенники создают поддельные сайты, копирующие аптечные сервисы, где «предлагают» популярные средства для похудения. Также набирают обороты виртуальные «персональные тренеры» на платформах с подпиской — они выманивают биометрические и личные данные для создания цифровых двойников жертв.

«В 2026 году злоумышленники вышли на новый уровень, применяя не только классические фишинговые схемы, но и технологии искусственного интеллекта для создания персонализированных ловушек», — цитирует Силаева RT.
Эксперт предупредил о фитнес-приложениях-троянах: бесплатная программа работает, но для доступа к «премиум» требуется ввод банковских данных, после чего мошенники многократно списывают средства.

Другая распространённая схема — фишинговые рассылки от имени известных брендов спортивной одежды и БАДов с предложением якобы эксклюзивных скидок или бесплатных консультаций. Переход по ссылке ведёт на фальшивый сайт, где крадут информацию с карт.

Силаев советует покупать препараты только в проверенных аптеках, скачивать приложения из официальных магазинов и внимательно изучать запрашиваемые разрешения. Любое заманчивое предложение должно вызывать скептицизм — за ним с большой вероятностью скрывается обман.
Мария Моисеева

