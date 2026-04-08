Стало известно об опасных мошеннических схемах с похудением к лету

08 апреля 2026, 06:41

RT: Россиянам рассказали о главных мошеннических схемах с похудением к лету

Фото: iStock/Prostock-Studio

Мошенники разработали новые схемы, связанные с похудением к лету. Об этом в беседе с RT заявил заведующий лабораторией доверенного искусственного интеллекта РТУ МИРЭА Юрий Силаев.





По его словам, с приближением лета традиционно растёт интерес россиян к диетам, фитнесу и препаратам для снижения веса. Аферисты используют этот период времени, чтобы нажиться на людях, желающих привести себя в форму.



Так, например, мошенники создают поддельные сайты, копирующие аптечные сервисы, где «предлагают» популярные средства для похудения. Также набирают обороты виртуальные «персональные тренеры» на платформах с подпиской — они выманивают биометрические и личные данные для создания цифровых двойников жертв.





«В 2026 году злоумышленники вышли на новый уровень, применяя не только классические фишинговые схемы, но и технологии искусственного интеллекта для создания персонализированных ловушек», — цитирует Силаева RT.