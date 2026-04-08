Дачников предупредили об уголовной ответственности за один вид кактусов
Юрист Леонова: За разведение на российской даче кактусов с мескалином грозит штраф
Выращивание запрещенных растений может грозить дачникам в РФ уголовной ответственностью и штрафом до 300 тысяч рублей. Об этом предупредила РИА Новости кандидат юридических наук, доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Г. В. Плеханова Ольга Леонова.
По ее словам, к запрещённым растениям относятся, например, ипомея трёхцветная, шалфей предсказателей, эфедра, кактус, содержащий мескалин, роза гавайская, голубой лотос и мимоза хостилис.
«За незаконное выращивание таких растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, предусмотрена уголовная ответственность», — подчеркнула Леонова.
Отмечается, что запрещено именно культивирование в крупном размере. Для розы гавайской, лотоса голубого и мимозы хостилис «опасная грань», которую нельзя переступать — это десять и более растений. У кактусов с мескалином лимит иной, и выращивание двух штук уже считается преступлением.
Наказание включает штраф до 300 тысяч рублей либо в размере зарплаты за период до двух лет, обязательные работы до 480 часов, ограничение или лишение свободы на срок до двух лет.
Кроме того, граждане обязаны уничтожать дикорастущие наркосодержащие растения после получения предписания от уполномоченных органов. За невыполнение указания грозит штраф: для граждан — от трех до четырех тысяч рублей, для должностных лиц — от пяти до десяти тысяч, для юридических лиц — от 50 до 100 тысяч рублей.