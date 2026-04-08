Дачников предупредили об уголовной ответственности за один вид кактусов

08 апреля 2026, 04:36

Юрист Леонова: За разведение на российской даче кактусов с мескалином грозит штраф

Фото: iStock/Geshas

Выращивание запрещенных растений может грозить дачникам в РФ уголовной ответственностью и штрафом до 300 тысяч рублей. Об этом предупредила РИА Новости кандидат юридических наук, доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Г. В. Плеханова Ольга Леонова.





По ее словам, к запрещённым растениям относятся, например, ипомея трёхцветная, шалфей предсказателей, эфедра, кактус, содержащий мескалин, роза гавайская, голубой лотос и мимоза хостилис.





«За незаконное выращивание таких растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, предусмотрена уголовная ответственность», — подчеркнула Леонова.