В Госдуме предложили поднять зарплату педагогам до 200% от средней по региону

08 апреля 2026, 01:34

Депутат Миронов призвал поднять зарплату педагогам до 200% от средней по региону

Фото: iStock/seb_ra

Педагогам следует повысить зарплату до 200 процентов от средней по региону. Такое мнение выразил лидер партии «Справедливая Россия», глава думской фракции Сергей Миронов в беседе с РИА Новости.





Парламентарий заявил, что преподавателям необходимо предоставить весомый пакет социальных льгот. В него Миронов предлагает включить ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск, путевки в санатории и оплату проезда к месту отдыха за бюджетный счёт. Также депутат коснулся вопроса о том, сколько должны получать учителя за свою работу.





«Нужно повышать заработную плату педагогов — как минимум до 200% от средней региональной зарплаты», — подчеркнул он.