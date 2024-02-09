Дюжарри: Генсек ООН Гутерриш не смотрел интервью журналиста Карлсона с Путиным

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Руководитель пресс-службы генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша Стефан Дюжаррик сообщил, что генсек не ознакомился с интервью президента РФ Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону, передает ТАСС.
Интервью Путина Карлсону продлилось 2 часа 6 минут, за это время глава РФ ответил примерно на 60 вопросов, считая различные уточнения со стороны собеседника. Пост Карлсона в соцсети X (ранее Twitte) с прикрепленным видео интервью собрал больше 130 миллионов просмотров. Отмечается, что это первое интервью российского лидера зарубежному журналисту с начала спецоперации на Украине.
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