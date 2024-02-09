В Киеве собрался новый майдан против Зеленского

На Площади Независимости в центре Киева примерно 200 человек вышли с протестами. Они выступают против отставки бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, а также за уход украинского президента Владимира Зеленского. Об этом сообщает украинское агентство «Страна.ua».