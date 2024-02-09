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В Киеве собрался новый майдан против Зеленского

В Киеве люди вышли на майдан с требованиям отправить в отставку Зеленского
09 февраля 2024, 20:05
Фото: istock / natandri

Фото: istock / natandri

На Площади Независимости в центре Киева примерно 200 человек вышли с протестами. Они выступают против отставки бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, а также за уход украинского президента Владимира Зеленского. Об этом сообщает украинское агентство «Страна.ua».

Протестующие вышли с баннерами с надписью «Украина — это народ. Верните Залужного» и скандируют «Зелю геть». (Владимира] Зеленского вон» — прим.ред).

По данным издания, на месте проведения акции сохраняется спокойная обстановка. Военнослужащих среди демонстрантов нет. При этом позже туда приехали сотрудники правоохранительных органов.


Вечером 8 февраля глава киевского режима сообщил о встрече с бывшим главкомом украинской армией Валерием Залужным. Он выразил ему благодарность «за два года защиты» страны и обсудил необходимое обновление ВСУ. Позже министр обороны Украины Рустем Умеров подтвердил сведения об отставке главкома ВСУ, сообщив о назначении на этот пост генерал-полковника Александра Сырского.

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#акции
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#владимир зеленский
#всу
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Медведев заявил о невозможности изолировать Россию
Медведев: Россия укрепляет позиции, никто не сможет ее изолировать
09 февраля 2024, 19:52

Фото: сайт Кремля

Российская Федерация укрепляет свои позиции в качестве сильной державы, никому не удастся ее изолировать. Об этом заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, передает ТАСС.

«Россия XXI века сохраняет и укрепляет свои лидерские позиции в качестве конкурентоспособной, сильной мировой державы. Не поддается на провокации, противостоит агрессии и выдерживает внешнее давление», — объяснил Медведев.
Зампред Совбеза убежден, что российское высшее образование и сфера науки, несмотря на попытки изолировать Россию, остаются на мировом уровне.

Ранее Медведев в своем Телеграм-канале написал, какое оружие применит Россия при нападении НАТО. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#россия
#дмитрий медведев
#образование
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В Кашире обсудили готовность к весеннему половодью и дождевым паводкам
09 февраля 2024, 18:59

Фото: пресс-служба администрации г. о. Кашира

Уровень подъёма реки Оки на территории Каширы в период таяния снега может составить 4 м от нулевой отметки. Об этом стало известно на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.

Заседание провёл глава городского округа Кашира Михаил Шувалов. В нём также приняли участие представители администрации, силовых ведомств и ресурсоснабжающих организаций. Обсуждали готовность Каширского городского звена МОСЧС к прохождению весеннего половодья и дождевых паводков.
«По предварительным данным, уровень подъема Оки на территории Каширы в период таяния снега и льда до 3-4 м от нулевой отметки. Ситуацию мониторит служба МЧС. В случае подтопления жилых домов люди будут эвакуированы в пункт временного размещения – Каширский молодёжный центр», – говорится в сообщении.
Ресурсоснабжающие организации подтвердили техническую готовность к ликвидации подтоплений. Участники заседания обсудили и вопросы пожарной безопасности. Как выяснилось, в СНТ «Родник» сужен проезд к территории. Шувалов поручил профильному заместителю разобраться в ситуации.

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#кашира
#мчс
#михаил шувалов
#паводок
#половодье
#ока
#река
#подмосковье
#московская область
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В Подмосковье с начала года ликвидировали более 20 опасных троп к ж/д путям
09 февраля 2024, 18:39

Фото: пресс-служба МТДИ МО

Более 20 несанкционированных подходов к железнодорожным путям ликвидировали в Московской области с начала года в семи городских округах региона, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.
«Опасные тропы» были ликвидированы в Сергиевом Посаде, Подольске, Щёлкове, Красногорске, Королёве, Одинцове и Электростали. Больше всего нелегальных проходов убрали в Королёве и Одинцове — по четыре «опасные тропы», — отмечается в сообщении.
Ликвидация несанкционированных проходов к железнодорожным путям проводится в рамках работы по снижению травматичности на объектах ж/д инфраструктуры.

В министерстве добавили, что с начала года на железной дороге в Подмосковье произошло свыше 20 несчастных случаев с летальным исходом, более десяти из которых случились на нелегальных тропах.

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#железная дорога
#безопасность
#московская область
#подмосковье
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Ветераны Афганистана и Северного Кавказа встретились с каширскими школьниками
09 февраля 2024, 18:38

Фото: пресс-служба администрации г. о. Кашира

Ветераны боевых действий выступили перед учениками Барабановской школы. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
Михаил Викторович Ануров и Алексей Анатольевич Сергеев представляют Каширское районное отделение Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана»
«Во время общения с учениками 5-11 классов ветераны подняли вопросы служения Отечеству и подлинном героизме российских солдат. Михаил Викторович рассказал о службе в Афганистане, а ветеран боевых действий на Северном Кавказе Алексей Анатольевич – о службе в составе сводных отрядов ОМОН», – говорится в сообщении
Отмечается, что школьники с интересом слушали ветеранов военной службы и задавали им вопросы.

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#кашира
#ветераны
#встреча
#школа
#школьники
#патриотизм
#подмосковье
#московская область
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Скончался президент компании HeadHunter
Ушёл из жизни президент компании HeadHunter Михаил Жуков
09 февраля 2024, 18:15

Фото: iStock/jorgeantonio

Ушёл из жизни президент компании HeadHunter Михаил Жуков, об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
По информации СМИ, Жуков скончался 9 февраля около полудня в реанимационном отделении одной из столичных клиник. Уточняется, что 56-летний Жуков страдал от продолжительной болезни.

С 2008 по 2022 год Жуков занимал пост генерального директора крупнейшей российской компании интернет-рекрутмента, а в 2023 году его назначили президентом HeadHunter.

«Для HeadHunter и наших сотрудников уход Михаила невосполнимая безвременная утрата, приносим соболезнования всем родным и близким», - ​прокомментировали смерть Жукова «РБК» в пресс-службе компании.

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#смерть
#москва
#болезнь
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Представители Ефремова уговаривают семью погибшего в ДТП разрешить УДО
09 февраля 2024, 18:15

Фото: iStock/Zolnierek

Представители Михаила Ефремова проводят переговоры с семьёй погибшего в ДТП о возможности условно-досрочного освобождения актёра. Об этом в беседе с ТАСС рассказал их бывший адвокат Александр Добровинский.
Он подчеркнул, что к нему обратились представители Ефремова с просьбой связаться и поговорить с семьёй Захаровых. В настоящее время они решают, давать ли своё разрешение на досрочное освобождение актёра.

Добровинский подчеркнул, что такой выбор всегда крайне сложен, поскольку люди, потерявшие своего близкого человека, не могут так просто отпустить на свободу виновника.

Ранее адвокат Ефремова Юрий Падалко сообщал, что право на подачу ходатайства об УДО будет доступно в конце марта.

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#суд
#адвокат
#тюрьма
#дтп
#михаил ефремов
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Озвучена серьёзная проблема школьного изучения английского
Методист Макаров раскритиковал упор на грамматику в изучении английского
09 февраля 2024, 17:42

Фото: istockphoto.com/aga7ta

Методист и академический менеджер продукта Skyeng Антон Макаров высказал мнение о том, что упор на грамматику в изучении английского языка в школах является ошибкой.
Он подчеркнул, что знать язык – это не просто зубрёжка слов и грамматических правил, а умение использовать иностранную речь.

«Часто в школах слишком большие группы по английскому, в лучшем случае класс делится на две половины. Из-за этого, как правило, нет возможности делать группы с одним и тем же уровнем. Учитель ориентируется либо на сильных учеников, и тогда более слабые просто сидят и ничего не понимают, либо на слабых — и тогда сильные скучают, либо на что-то среднее, что делает обучение не оптимальным для тех и других. Эффективно строить работу с разноуровневой группой сложно», — добавил в беседе с Газета.ру Макаров.

В этом, по мнению эксперта, и заключается стремление учителей сделать упор на грамматические основы языке в школьном образовании.

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#учитель
#уроки
#обучение
#язык
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В Кашире применяют технологию зимнего ремонта дорог
09 февраля 2024, 17:37

Фото: пресс-служба администрации г. о. Кашира

В Кашире проводят ямочный ремонт улично-дорожных сетей эффективным способом. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«Одно из главных преимуществ ямочного ремонта – возможность устранения повреждений самой маленькой площади. Современные технологии позволяют ремонтировать дорожное покрытие и в зимнее время. Нередко в этой ситуации используется такой способ, как укладка горячего варианта асфальтобетонной смеси», – говорится в сообщении.
Как отметили в администрации, качество такого ремонта непосредственно зависит от соблюдения технологии, которая никак не отличается от той, что используется при дорожном строительстве.

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#ремонт дорог
#кашира
#подмосковье
#московская область
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Капремонт школы №10 в Кашире завершат к 1 сентября
09 февраля 2024, 17:23

Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Закончить капитальный ремонт в каширской школе №10 подрядчик должен к 1 сентября этого года. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства строительного комплекса Московской области.
«На объекте заняты 25 рабочих и две единицы техники. Сейчас завершается демонтаж внутренних конструкций здания. Рабочим предстоит обновить кровлю и фасад, провести монтаж систем электроснабжения, отопления, водоснабжения, вентиляции, пожарной сигнализации, установить новые окна и двери, сантехническое оборудование, отремонтировать внутренние помещения и входные группы», – говорится в сообщении.
В министерстве добавили, что будет также проведён ремонт внутренних помещений, полностью обновлены мебель и оборудование. Ремонт здания на улице Ленина продолжается в рамках президентской программы по капитальному ремонту школ. Общая площадь здания составляет около 3,9 тыс. кв. м.

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#школа
#капремонт
#строители
#кашира
#подмосковье
#московская область
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