В Киеве собрался новый майдан против Зеленского

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На Площади Независимости в центре Киева примерно 200 человек вышли с протестами. Они выступают против отставки бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, а также за уход украинского президента Владимира Зеленского. Об этом сообщает украинское агентство «Страна.ua».
Протестующие вышли с баннерами с надписью «Украина — это народ. Верните Залужного» и скандируют «Зелю геть». (Владимира] Зеленского вон» — прим.ред).
По данным издания, на месте проведения акции сохраняется спокойная обстановка. Военнослужащих среди демонстрантов нет. При этом позже туда приехали сотрудники правоохранительных органов.
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