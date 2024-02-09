Медведев заявил о невозможности изолировать Россию

Фото: сайт Кремля
Российская Федерация укрепляет свои позиции в качестве сильной державы, никому не удастся ее изолировать. Об этом заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, передает ТАСС.
«Россия XXI века сохраняет и укрепляет свои лидерские позиции в качестве конкурентоспособной, сильной мировой державы. Не поддается на провокации, противостоит агрессии и выдерживает внешнее давление», — объяснил Медведев.Зампред Совбеза убежден, что российское высшее образование и сфера науки, несмотря на попытки изолировать Россию, остаются на мировом уровне.
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Алина Юрчак