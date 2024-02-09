Скончался президент компании HeadHunter

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Ушёл из жизни президент компании HeadHunter Михаил Жуков, об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
По информации СМИ, Жуков скончался 9 февраля около полудня в реанимационном отделении одной из столичных клиник. Уточняется, что 56-летний Жуков страдал от продолжительной болезни.
С 2008 по 2022 год Жуков занимал пост генерального директора крупнейшей российской компании интернет-рекрутмента, а в 2023 году его назначили президентом HeadHunter.
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С 2008 по 2022 год Жуков занимал пост генерального директора крупнейшей российской компании интернет-рекрутмента, а в 2023 году его назначили президентом HeadHunter.
«Для HeadHunter и наших сотрудников уход Михаила невосполнимая безвременная утрата, приносим соболезнования всем родным и близким», - прокомментировали смерть Жукова «РБК» в пресс-службе компании.
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Евгения Парфентьева