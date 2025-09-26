Джейсон Деруло и его команда остались без багажа после перелета в Москву

26 сентября 2025, 08:24

Фото: iStock/fizkes

Американский певец Джейсон Деруло и его команда остались без багажа после перелета из Стамбула в Москву. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.





Поп-звезда и его сопровождающие полтора часа ждали чемоданы в аэропорту, но так и не получили их. В итоге им пришлось оформлять документы об утере багажа.

«Всем пришлось оформлять утерю, тратить время, нервы и свой английский на решение проблемы», — говорится в публикации.