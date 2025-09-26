Джейсон Деруло и его команда остались без багажа после перелета в Москву
Американский певец Джейсон Деруло и его команда остались без багажа после перелета из Стамбула в Москву. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
Поп-звезда и его сопровождающие полтора часа ждали чемоданы в аэропорту, но так и не получили их. В итоге им пришлось оформлять документы об утере багажа.
«Всем пришлось оформлять утерю, тратить время, нервы и свой английский на решение проблемы», — говорится в публикации.Затем они направились в отель The Ritz-Carlton на Тверской улице на кортеже из автомобилей V-класса. Артист разместился в президентском люксе, который доступен только по специальному бронированию.
Паралелльно там находилась армянская делегация во главе с премьер-министром Николом Пашиняном. Возле входа в отель дежурила охрана на автомобилях Tank и Aurus.
Отмечается, что переговоры о проведении концерта Джейсона Деруло в российской столице длились полтора месяца.