«Особо не жду»: Певец Сергей Жуков высказался о будущей пенсии

25 сентября 2025, 21:19

ОСН: Певец Сергей Жуков пока не собирается покидать сцену

Сергей Жуков (Фото: РИА Новости/Пелагия Тихонова)

У многих артистов старшего поколения помимо гонораров есть ещё и государственная ежемесячная пенсия. К числу её получателей стремятся и более молодые исполнители.





В интервью Общественной Службе Новостей певец Сергей Жуков рассказал, чего он ожидает от подобных выплат. По его словам, сценический стаж уже превышает три десятка лет, у артиста были концерты в «Лужниках», десятки наград и призов, поэтому опыт у него серьёзный.



Кроме основной пенсии, у Жукова может появиться прибавка в случае присвоения звания Заслуженный артист РФ.





«Пока такого звания нет, особо не жду, но если дадут, то и пенсия будет выше», — сказал собеседник.

