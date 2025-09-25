Достижения.рф

«Особо не жду»: Певец Сергей Жуков высказался о будущей пенсии

У многих артистов старшего поколения помимо гонораров есть ещё и государственная ежемесячная пенсия. К числу её получателей стремятся и более молодые исполнители.



В интервью Общественной Службе Новостей певец Сергей Жуков рассказал, чего он ожидает от подобных выплат. По его словам, сценический стаж уже превышает три десятка лет, у артиста были концерты в «Лужниках», десятки наград и призов, поэтому опыт у него серьёзный.

Кроме основной пенсии, у Жукова может появиться прибавка в случае присвоения звания Заслуженный артист РФ.

«Пока такого звания нет, особо не жду, но если дадут, то и пенсия будет выше», — сказал собеседник.
Сергей, по его признанию, не собирается покидать сцену и надеется радовать фанатов как можно дольше.
