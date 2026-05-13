«Единая линейка»: В Госдуме оценили идею сделать экзамен по истории обязательным
Депутат Госдумы Анатолий Вассерман назвал верным шагом введение обязательного экзамена по истории в школах. Он подчеркнул, что эта мера особенно важна на фоне пересмотра всей школьной программы по указанному предмету.
В беседе с NEWS.ru Вассерман заявил, что не располагает информацией о том, станет ли экзамен по истории обязательным в рамках ЕГЭ.
«Дело в том, что сейчас пересмотрена школьная программа по этому предмету. Вводится новая, единая для всей страны линейка учебников, и именно на основе неё могут быть выработаны экзаменационные требования. История — важнейший предмет. Кто не учит её, обречён повторять события в худших условиях», — подчеркнул депутат.По мнению журналиста, экзамен по истории жизненно необходим, особенно учитывая, что «фантазировали на тему истории», начиная как минимум с 1985 года, а по некоторым периодам — ещё в XVIII веке.