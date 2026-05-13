Подмосковье развернуло свой стенд на Форуме-выставке «ГОСЗАКАЗ» в Сколкове

Московская область представила региональный стенд на XXI Форуме-выставке «ГОСЗАКАЗ», передаёт корреспондент «Радио 1». Форум проходит в Инновационном центре «Сколково» 13-15 мая.





Мероприятие считается главным событием в сфере закупок и проводится более 20 лет. За это время оно стало площадкой для решения многочисленных практических задач.

«Это редкий случай, когда на одной площадке могут собраться представители закупочных профессий со всей России, обменяться опытом и новыми наработками. Важно, что здесь всегда можно увидеть что-то новое, и, конечно же, стенд нашего региона. Подмосковье – один из первых регионов России по количеству участников торгов, заказчикам и объёму. Мы представили идеи консолидации всех информационных систем с помощью единого кода – от идеи по созданию объекта до его планирования, закупки, контроля строительства и ввода в эксплуатацию», – рассказала первый зампред правительства Московской области Наталия Маслёнкина.