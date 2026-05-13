Игроки футбольного клуба «Сатурн» провели тренировку для ребят из интерната
Мастер-класс для воспитанников Юровской школы-интерната провели игроки раменского футбольного клуба «Сатурн» во вторник, 12 мая. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Мероприятие состоялось на стадионе «Сатурн». Участниками тренировки стали 15 человек — ученики с третьего по восьмой классы.
«У нас много инициативных граждан. Они знают, что мы проводим такие акции. Мы всегда отзываемся. (…) Мы пригласим этих детей на матч, где они будут выводить на поле наших футболистов. Ребята должны чувствовать себя нужными», — заявил директор ФК «Сатурн» Александр Литвиненко.По окончании тренировки с ребятами пообщался защитник «Сатурна» Богдан Мацола. Кроме того, юным гостям клуба вручили грамоты и сувениры.