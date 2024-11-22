«Единая Россия» провела первое заседание регионального Совета первичных отделений партии

Игорь Брынцалов (фото: Мария Великая)
22 ноября в Доме Правительства Московской области прошло первое заседание регионального совета первичных отделений партии «Единая Россия», которое открыл секретарь Московского областного регионального отделения партии, председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.
«Сегодня мы проводим первое заседание и важно обсудить, каким образом строить дальнейшую работу, что необходимо сделать для более эффективной работы первичек с точки зрения партийных и электоральных задач», — отметил Брынцалов.Кроме того, он сообщил, что в Подмосковье насчитывается около 4 тысяч первичных организаций. В тех муниципалитетах, где работа с первичными организациями ведётся систематически, секретари участвуют во всех мероприятиях и являются основой партии. Он подчеркнул, что они будут оказывать влияние на принимаемые решения и принимать активное участие в реализации планов.
В приоритете находятся просьбы граждан, которые формируются в ходе избирательных кампаний разных уровней.
Также сообщается, что в течение года проводились встречи с секретарями первичных отделений, в ходе которых были определены основные потребности: информирование и участие в партийных мероприятиях, прямую коммуникацию с представителями партии на местах, а также продвижение и поддержку инициатив первичных организаций на муниципальном и региональном уровнях.
«Идея заключается в том, что мы сегодня единственная партия в стране, которая имеет представительство в виде первичек и четкую адресную привязку к избирательным участкам, где проживают жители и представительства», — сказал секретарь Московского областного регионального отделения партии, председатель Мособлдумы.Главная цель на сегодня — создание устойчивой партийной структуры на основе секретарей первичных организаций.
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