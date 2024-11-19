Каширские единороссы проверили капремонт подъезда одного из домов округа

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира
Качество капитального ремонта подъезда и подвального помещения одного из многоквартирных домов в Кашире проверили члены фракции «Единая Россия» вместе с депутатом Мособлдумы Андреем Голубевым, представителями администрации округа и местными жителями, сообщает пресс-служба руководства муниципалитета.
Проверка была проведена в рамках партийных проектов «Жители МКД» и «Школа грамотного потребителя».
Отмечается, что в рамках капитального ремонта в подъезде обновили потолок, покрыли стены декоративной штукатуркой, установили светодиодные светильники и новые почтовые ящики, а также привели в порядок входную группу.
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«В этом году отремонтировали подъезд №4 по адресу: улица Ленина, дом 9 корпус 3. Вместе с коллегами убедились в качественном исполнении. Замечаний нет ни у нас, ни у жителей», — сказал Андрей Голубев.
Отмечается, что в рамках капитального ремонта в подъезде обновили потолок, покрыли стены декоративной штукатуркой, установили светодиодные светильники и новые почтовые ящики, а также привели в порядок входную группу.
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Лев Каштанов