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Каширские единороссы проверили капремонт подъезда одного из домов округа

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

Качество капитального ремонта подъезда и подвального помещения одного из многоквартирных домов в Кашире проверили члены фракции «Единая Россия» вместе с депутатом Мособлдумы Андреем Голубевым, представителями администрации округа и местными жителями, сообщает пресс-служба руководства муниципалитета.
Проверка была проведена в рамках партийных проектов «Жители МКД» и «Школа грамотного потребителя».

«В этом году отремонтировали подъезд №4 по адресу: улица Ленина, дом 9 корпус 3. Вместе с коллегами убедились в качественном исполнении. Замечаний нет ни у нас, ни у жителей», — сказал Андрей Голубев.


Отмечается, что в рамках капитального ремонта в подъезде обновили потолок, покрыли стены декоративной штукатуркой, установили светодиодные светильники и новые почтовые ящики, а также привели в порядок входную группу.

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#дом
Для младшеклассников Каширы провели квест-игру по ПДД
19 ноября 2024, 10:52

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

Квест-игру по правилам дорожного движения «Красный, жёлтый, зеленый» провели в Кашире сотрудники ГАИ вместе с активистами отряда ЮИД школы №9 для учеников младших классов на базе Центра дополнительного образования детей, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«Участие в квесте приняли три команды из разных каширских школ. Ребята получили маршрутный лист и за четыре этапа должны были дойти до финала, выполняя различные задания на знание ПДД», — говорится в сообщении.
В ходе квеста участники должны были правильно собрать дорожные знаки и объяснить их значение, пройти тест, разгадать ребусы, а также ответить на вопросы по оказанию медицинской помощи и наложить повязку. По итогам игры ребятам вручили тематические памятки.
Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

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#кашира
#пдд
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#школьники
#дети
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Парки Подмосковья подготовили увлекательную программу ко Дню матери
19 ноября 2024, 10:52

Фото: Министерство культуры и туризма Московской области

24 ноября в 80 парках Московской области пройдёт мероприятие «Для милых мам», приуроченное ко Дню матери, сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.
Посетителей ожидает разнообразная программа, включая квесты, живые музыкальные концерты, мастер-классы, интерактивные лекции, фотосессии и многое другое.

Например, в сквере имени Зайцева в Коломне все желающие смогут посетить мастер-класс по танцам от Антона Максакова, участника шоу «Танцы на ТНТ». Дети будут мастерить подарки для мам и выполнять увлекательный квест «Успей за 24 часа».

В Одинцовском парке культуры, спорта и отдыха посетители смогут попробовать арт-терапию, практику осознанности и гвоздетерапию, а также послушать лекцию по нутрициологии и пройти психологический тренинг. Кроме того, в парке пройдут квест «Семейные истории» и творческие мастер-классы.

В Долгопрудном в Центральном парке гостей ждёт мастер-класс по вязанию и ярмарка изделий ручной работы. Посетители смогут насладиться концертом «От сердца к сердцу» и выпить чай из русского самовара.

В парке «Покровский» Сергиево-Посадского городского округа все желающие могут посетить фотовыставку «Маминых глаз тепло» и традиционное чаепитие «Абрамцевские сказки». Затем дети вместе с родителями смогут расписать пряники в подарок мамам.

В Центральном парке Люберец пройдёт мастер-класс «По обмену премудростями». Участники мероприятия смогут принять участие в благотворительной акции «Мамино сердце», отправиться на фотосессию или снять видеопоздравление.

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#подмосковье
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Молодая семья из Долгопрудного приобрела квартиру благодаря жилищной программе
19 ноября 2024, 10:37

Фото: Министерство жилищной политики Московской области

Семья Хоряковых из Долгопрудного воспользовалась подпрограммой «Обеспечение жильем молодых семей», которая является частью государственной программы «Жилище» Московской области. Благодаря этому семья обзавелась собственной квартирой, сообщает Министерство жилищной политики Московской области.
Иван и Ольга воспитывают трёхлетнюю дочь Полину. Раньше семья жила в съёмной квартире, но однажды в МФЦ они узнали о возможности получения помощи от государства в решении жилищного вопроса.

«Мы выбрали трехкомнатную квартиру в новостройке. К переезду готовимся в следующем году. Рядом с домом будет парк, вся инфраструктура. Да и просто, новое жилье — это всегда новое», — рассказал Иван.

Для участия в программе необходимо соответствовать следующим требованиям:

  • возраст до 35 лет;
  • потребность в улучшении жилищных условий (менее 10 квадратных метров на человека);
  • проживание в Московской области (постоянная регистрация);
  • наличие дохода для оплаты 65 % от расчётной стоимости жилья или возможность получения кредита на эту сумму.
Заявку можно подать онлайн на сайте. В 2024 году участниками программы стали 271 молодая семья в Московской области.

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Загруженность дорог Подмосковья утром 19 ноября составила пять баллов
19 ноября 2024, 10:17

Фото: Министерство жилищной политики Московской области

На пять баллов по десятибалльной шкале оценивается загруженность дорог Московской области по состоянию на утро вторника, 19 ноября, основные заторы наблюдаются при движении в сторону столицы на двух федеральных трассах и шестнадцати шоссе, сообщает пресс-служба регионального министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«Сложности с проездом по направлению к Москве фиксируются на трассах М-9 «Балтия» и М-4 «Дон», а также на следующих шоссе: Энтузиастов, Пятницкое, Волоколамское, Рублёво-Успенское, Можайское, Минское, Боровское, Киевское, Калужское, Варшавское, Симферопольское, Каширское, Носовихинское, Щёлковское, Ярославское и Ленинградское», — говорится в сообщении.
Всего на подмосковных дорогах сегодня утром насчитали свыше 945 тысяч машин, что на два процента меньше, чем в среднем в прошлом месяце.

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#подмосковье
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В Подмосковье провели учения по тушению пожара на производстве после атаки дрона
19 ноября 2024, 10:07

Фото: ГУ МЧС по МО

Учения по тушению пожара и аварийно-спасательным работам провели на территории производственно-складского комплекса компании «МОСМЕК Недвижимость» в Видном, по легенде, пожар возник в результате удара беспилотника, сообщает пресс-служба подмосковного главка МЧС.
«Участники тренировки должны были эвакуировать людей и потушить горящий комплекс по изготовлению резиновых сапог. Отрабатывались действия по формированию звеньев газодымозащитной службы для поиска пострадавших в задымлённом помещении и обнаружения очага пожара, а также по тушению огня», — говорится в сообщении.
В учениях приняли участие 87 человек, было задействовано 19 единиц техники. Сотрудники территориального пожарно-спасательного гарнизона Подмосковья отработали взаимодействие со специалистами других экстренных служб.

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Студенты МГСУ побывали на строительной площадке ЖК «Мытищи Парк»
19 ноября 2024, 09:57

Фото: Министерство жилищной политики Московской области

Студенты Московского государственного строительного университета посетили строительную площадку жилого комплекса «Мытищи Парк». Во время визита будущие строители изучили применяемые технологии, структуру управления и этапы реализации проектов в сфере недвижимости, сообщает Министерство жилищной политики Московской области.
Экскурсия позволила учащимся углубиться в особенности строительного процесса и получить ответы на интересующие их вопросы от экспертов.

«Я был приятно удивлен, какое внимание уделяется вопросу безопасности на строительной площадке, комфорту сотрудников, созданию новой городской среды со всей необходимой для комфортного проживания социальной инфраструктурой», — прокомментировал студент Московского государственного строительного университета.
Жилой комплекс «Мытищи Парк» расположен в семи километрах от МКАД по Ярославскому шоссе, недалеко от Пироговского лесопарка и национального парка «Лосиный остров». Кроме жилых корпусов, проект включает развитую социальную инфраструктуру.

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#подмосковье
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Голосовой помощник МФЦ Подмосковья обработал миллион звонков с начала года
19 ноября 2024, 09:41

Фото: istockphoto / KamiPhotos

С начала года виртуальный помощник контакт-центра МФЦ Московской области принял один миллион звонков, сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи региона.
«Теперь жители региона могут круглосуточно и без ожидания на линии получать ответы на свои вопросы. Отмечу, что робот Галина не только принимает звонки, но и совершает исходящие вызовы и сообщает жителям о готовности документов», — сообщила министр госуправления, ИТ и связи Московской области Надежда Куртяник.
Наиболее популярные темы обращений в контакт-центр МФЦ в 2024 году:

  • проверка статуса заявления (165 тысяч звонков);
  • запись в МФЦ (44 тысячи);
  • вопросы социальной сферы — оформление субсидий, выплат и пособий (30 тысяч);
  • регистрация права собственности (24 тысячи);
  • оформление общегражданских паспортов (23 тысячи).
Кроме того, среди востребованных услуг — выдача водительских удостоверений, свидетельств и справок от органов ЗАГС, получение ИНН, регистрация по месту жительства и пребывания.

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В Ленинском округе благоустроят набережную Купелинки
19 ноября 2024, 09:29

Фото: пресс-служба Минжилполитики МО

Набережную реки Купелинки площадью 2,2 га благоустроят на территории жилого комплекса «У реки. Эко Видное 2.0» в деревне Сапроново Ленинского городского округа, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.
«Благоустройство будет проведено на участке с перепадом высот до восьми метров. Поэтому проект создан с учётом многоярусности и ниспадающего рельефа. По верхнему уровню будет проходить променад с большой смотровой зоной площадью 735 квадратных метров, а ниже проложат пешеходные маршруты, в которые входит «тропа здоровья» и длинный спуск», — отмечается в сообщении.
Проектом предусмотрены также площадки для воркаута, столы для пинг-понга, скалодром и спортивная зона площадью 825 квадратных метров для командных игр с мячом.

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#благоустройство
#ленинский городской округ
#набережная
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В шорт-лист «Зеленой премии — 2024» вошла платформа для контроля строительных отходов
19 ноября 2024, 09:20

Фото: Министерство экологии и природопользования Московской области

Российский экологический оператор объявил шорт-лист «Зеленой премии — 2024». Премия проводится в четвёртый раз и стала одним из ключевых событий в экологической сфере, сообщает Министерство экологии и природопользования Московской области.
Организационный комитет премии выбрал лучшие экологические проекты в 13 номинациях, рассмотрев более 13 500 заявок. В категории «Инициативы отраслевых компаний» одним из кандидатов на победу стал проект ГК «Урбантех» под названием «ОССиГ-контроль» — система мониторинга транспортировки отходов сноса, строительства и грунта.

«Подмосковье стало первым регионом, где система полноценно внедрена и показала отличные результаты. Об её эффективности говорит тот факт, что с начала нынешнего года системой вынесено свыше 1300 постановлений по статье 6.26 КоАП Московской области, по фактам незаконной транспортировки строительных отходов», — отметил министр экологии и природопользования Московской области Павел Бида.
Церемония награждения победителей «Зеленой премии — 2024» пройдёт в декабре.

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