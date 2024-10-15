Подмосковные депутаты «Единой России» провели более 7,2 тыс. приёмов граждан

Фото: пресс-служба правительства МО/Александра Степанова
Муниципальные депутаты от партии «Единая Россия» в Московской области принимают активное участие в выездных администрациях и с нала года организовали уже свыше 7,2 тыс. приёмов жителей. Важность взаимодействия депутатского корпуса с населением обсудили на заседании Московского областного Совета руководителей фракций партии «Единая Россия», участие в мероприятии принял губернатор региона Андрей Воробьёв.
«Мы проводим встречи с жителями, выездные администрации. И та информация, те жалобы и тревоги, которые там получаем, являются очень важным ориентиром. Я знаю, что Игорь Юрьевич (Брынцалов — прим. ред.), весь депутатский корпус, наши федеральные представители, региональные и муниципальные депутаты вовлечены в эту деятельность. Это очень важно. Если мы и дальше будем искать способы коммуникации, то обязательно продолжим обеспечивать перемены», — сказал губернатор.Отмечается, что в настоящее время в Московской области в депутатский корпус входят более тысячи членов «Единой России».
«После сентябрьских выборов муниципальных Советов в 25 городских округах к нашей команде присоединилось более 200 новых депутатов. Всего по результатам выборов мы получили 414 мандатов из 580. Этот результат позволил нам сформировать в округах фракции большинства», — отметил подмосковного отделения «Единой России», председатель Московской областной Думы Игорь Брынцалов.С начала года представители областного отделения партии провели в регионе около восьми с половиной тысяч контрольных мероприятий. А депутаты окружных Советов организовали более 7,2 тыс. приёмов жителей. Запросы жителей становятся ориентиром при формировании местных бюджетов и включении различных объектов в государственные программы.
Читайте также:
Губернатор Воробьёв: Главное — это слышать людей
Жители Подмосковья поучаствовали в акции «Доброе дело» по сбору помощи Донецку
Воробьёв рассказал о поддержке подмосковных производителей
Лев Каштанов