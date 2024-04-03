«Единая Россия» запретила иноагентам участвовать в партийных голосованиях

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«Единая Россия» приняла решение запретить россиянам, признанным иностранными агентами, участвовать в предварительных голосованиях партии. Об этом сообщается в Telegram-канале партии.
Ограничение относится и к аффилированным с иноагентами гражданам.
Зарегистрированные уже заявки иностранных агентов аннулируют региональные оргкомитеты процедуры.
Фракция открыла прием заявок на предварительное голосование в конце марта. На нем партия выберет кандидатов для участия в выборах в региональные и городские органы власти, которые состоятся в сентябре.
Ранее председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов заявил, что фракция внесла на рассмотрение в Государственную думу законопроект о запрете для иноагентов участвовать в выборах всех уровней. В документе говорится, что большинство людей, признанных иноагентами, проживают за пределами РФ и выступают с антироссийской позицией.
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Зарегистрированные уже заявки иностранных агентов аннулируют региональные оргкомитеты процедуры.
Ранее председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов заявил, что фракция внесла на рассмотрение в Государственную думу законопроект о запрете для иноагентов участвовать в выборах всех уровней. В документе говорится, что большинство людей, признанных иноагентами, проживают за пределами РФ и выступают с антироссийской позицией.
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Бернст Ю.