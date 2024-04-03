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«Единая Россия» запретила иноагентам участвовать в партийных голосованиях

03 апреля 2024, 00:11
Фото: iStock/ Sergey Tinyakov

Фото: iStock/ Sergey Tinyakov

«Единая Россия» приняла решение запретить россиянам, признанным иностранными агентами, участвовать в предварительных голосованиях партии. Об этом сообщается в Telegram-канале партии.
Ограничение относится и к аффилированным с иноагентами гражданам.

Зарегистрированные уже заявки иностранных агентов аннулируют региональные оргкомитеты процедуры.


Фракция открыла прием заявок на предварительное голосование в конце марта. На нем партия выберет кандидатов для участия в выборах в региональные и городские органы власти, которые состоятся в сентябре.

Ранее председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов заявил, что фракция внесла на рассмотрение в Государственную думу законопроект о запрете для иноагентов участвовать в выборах всех уровней. В документе говорится, что большинство людей, признанных иноагентами, проживают за пределами РФ и выступают с антироссийской позицией.

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«10 лет лишения свободы»: Юристы – о мере наказания для владельцев «Крокуса»
Юристы: 10 лет лишения свободы грозит владельцам «Крокуса»
02 апреля 2024, 23:36

Фото: iStock/AmnajKhetsamtip

Владельцам «Крокус Сити Холла», где 22 марта произошел теракт, грозит до 10 лет лишения свободы по статье об оказании небезопасных услуг, сообщил юристы в беседе с РИА Новости.
По словам руководителя объединенной юридической компании «Партнер» Константина Горина, уголовное преследование руководства возможно, если пожар в концертном зале, приведший к гибели людей, был вызван, в том числе, несоблюдением требований пожарной безопасности.

По словам члена Ассоциации юристов России Антона Бибарова-Государева, речь идет о статье 238 Уголовного кодекса РФ («Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»).

Ранее сообщалось, что от имени 11 пострадавших в Следственный комитет было подано заявление о возбуждении уголовного дела в отношении руководства «Крокуса» за оказание небезопасных услуг.

Вечером 22 марта в подмосковный концертный зал «Крокус Сити Холл» ворвались вооруженные террористы и открыли стрельбу по людям. По последней информации, погибло 144 человека, количество пострадавших выросло до 695.

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#адвокат
#юрист
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В МВД расскзаали, кто из мигрантов избежит ограничения по пребыванию в РФ
МВД: ограничение пребывания мигрантов в России не коснется тех, кто получил ВНЖ
02 апреля 2024, 23:02

Фото: istock / vichinterlang

Разработанные МВД ограничения на срок пребывания в РФ мигрантов не будут распространяться на тех, кто получил вид на жительство (ВНЖ). Об этом проинформировала официальный представитель министерства Ирина Волк в Телеграм-канале.
«Данный режим временного пребывания прекращает действие в случае получения иностранным гражданином вида на жительство, разрешения на временное проживание, разрешения на работу, патента, предоставления трудового договора, подтверждающих продление ему срока временного пребывания в России», — сообщает Волк.
Она отметила, что меры по изменению срока пребывания иностранных граждан на территории РФ без получения документов для работы, учебы или проживания были приняты для обеспечения безопасности.

Ранее мигранты могли находится в РФ без не более 90 суток в течение 180 суток. Иностранный гражданин мог въехать в РФ, проживать тут 90 дней, после чего выехать на то же время и снова вернуться. Теперь мигранты смогут повторно въезжать в Россию только через 275 суток.

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#ирина волк
#режим
#рф
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Подмосковные экологи рассказали, куда повесить скворечники для вернувшихся птиц
02 апреля 2024, 23:01

Фото: Istockphoto / Olga Kazanovskaia

В Подмосковье с юга возвратились скворцы. Они ищут места для гнездовья и активно заселяют скворечники, сообщили в пресс-службе Министерства экологии и природопользования Московской области. Однако домики для пернатых нужно обустраивать с умом, так как весной птицы – помощники в огороде, а летом могут превратиться во вредителей.
«В разное время рацион скворцов различен. Если весной они питаются и откармливают птенцов насекомыми, помогая дачникам бороться с вредителями, то летом, когда появляются первые плоды, становятся для них головной болью», – пояснил глава подмосковного Минэкологии Тихон Фирсов.
Летом скворцы – сладкоежки. Они не брезгуют малиной, виноградом, смородиной, земляникой и клубникой, любят спелую вишню, не отказываются от яблок и груш. Поэтому орнитологи советуют вешать скворечники подальше от теплиц и огородов.

Если же перевешивать скворечник нет желания, но при этом хочется сохранить урожай, можно попробовать обезопасить огород с помощью отпугивалок из металлических крышек от банок, компакт-дисков или кусочков хромированного железа. Пернатые сторонятся резких звуков, и такие меры позволят сохранить урожай.

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#тихон фирсов
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Фонд «Защитники Отечества» принял 910 тысяч обращений граждан
02 апреля 2024, 22:14

Фото: сайт Кремля

Фонд «Защитники Отечества» с начала своей работы принял чуть меньше одного миллиона обращений, из которых 780 тысяч уже решены. Об этом на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным сообщила председатель фонда Анна Цивилева.
Организация создана указом президента от 3 апреля 2023 года. Основной целью фонда является персональное социальное сопровождение ветеранов CBO и семей погибших бойцов.

Сотрудники фонда помогают в оказании поддержки военнослужащим, обеспечивают медицинскую и социальную реабилитацию, психологическую помощь, снабжение лекарствами в случае необходимости.

«Структура эта абсолютно новая в нашей стране, никогда ранее не создаваемая – ни после Великой Отечественной войны, ни после предыдущих локальных войн и конфликтов», — рассказала Анна Цивилева.
Спикер отметила, что с 1 июня прошлого года во всех субъектах Российской Федерации без исключения были открыты филиалы фонда. Она поблагодарила за поддержку губернаторов на местах, а также глав муниципалитетов.

Цивилева уточнила, что сотрудники фонда включаются по любому обращению, и за каждой семьёй, за каждым ветераном закреплён персональный социальный координатор.

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#фонд
#россия
#вс рф
#владимир путин
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Щёлковские лесничие сумели сфотографировать благородного оленя
02 апреля 2024, 22:12

Фото: Istockphoto / SWKrullImaging

Благородный олень предстал перед специалистами Московского учебно-опытного лесничества, которые совершали патрулировали лес в городском округе Щёлково. Об этом рассказали в пресс-службе Комитета лесного хозяйства Московской области.
«Грациозное животное мелькнуло сперва тенью среди ветвей в пробуждающемся от зимы лесу. В гордой осанке и неторопливости движений проявлялось его величие. Когда олень приблизился к сотрудникам лесной охраны, они просто оцепенении от восхищения. Однако лесничие смогли сфотографировать красивого и довольно редкого зверя», – отмечается в сообщении.
В региональном Комлесхозе напомнили, что при встрече с диким животным нужно соблюдать осторожность. Это не зависит от его размеров и пищевых предпочтений. Защищаясь, зверь вполне может навредить человеку.

Фото: пресс-служба Комлесхоза МО

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До конца года в Подмосковье отремонтируют семь объектов культурного наследия
02 апреля 2024, 21:27

Фото: пресс-служба МинЖКХ МО

В этом году в Московской области проведут капремонт семи объектов культурного наследия. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства жилищно-коммунального хозяйства региона Подмосковья.
«Объекты культурного наследия – свидетели истории, хранители памяти. Капитальный ремонт этих уникальных памятников архитектуры требует особого подхода, высокого профессионализма и глубокого уважения к их историческому значению. На территории Московской области продолжаются работы по реставрации объектов культурного наследия, расположенных в Королёве на ул. Циолковского», – говорится в сообщении.
Как пояснили в ведомстве, речь идёт об ансамбле жилых домов 40-х – 50-х годов ХХ века. Ранее в кирпичных домах заменили внутренние инженерные систем. Сейчас выполняются работы по ремонту металлической кровли, чердаков и замене стропильной системы.

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#московская область
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Во Фрязине появился новый храм на 465 прихожан
02 апреля 2024, 20:46

Фото: пресс-служба Главгосстройнадзора МО

В городском округе Фрязино завершилось строительство православного Храма державной иконы Божией Матери. Об этом сообщили в пресс-службе Главгосстройнадзора Московской области.
«Церковь рассчитана на 465 прихожан, в приходе будет трудиться 35 служащих. Общая площадь двухэтажного здания – более 500 кв. м. В храме обустроены входная зона с гардеробной, помещение для прихожан, солея, пространство алтаря. Для певчих предусмотрен балкон», – говорится в сообщении.
Одноглавый православный Храм державной иконы Божией Матери был построен в 2017 году, однако с 2022-го находился на реставрации. Сейчас все работы завершены, и церковь готова принять верующих.

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#московская область
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Стало известно, что может спасти Землю от астероидов
Академик Зайцев заявил о мерах защиты Земли
02 апреля 2024, 20:34

Фото: iStock/buradaki

Генеральный директор «Центра планетарной защиты» Анатолий Зайцев заявил, что Землю можно защитить от астероидов и других космических тел специальными космическими аппаратами и ракетами.
«Если у нас большой резерв времени – годы или десятки лет – то за это время можно подготовить соответствующие средства. Имеются ввиду космические аппараты-перехватчики и ракеты-носители, которые запустят их к опасному объекту. Наши учёные всё это просчитывали», — объяснил в беседе с Общественной Службой Новостей Зайцев.

Он пояснил, что столкновения таких средств с небесным телом будет достаточно для того, чтобы изменить траекторию полёта астероида для безопасности нашей планеты.

Ранее директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберёзкин заявлял о том, что разместить ядерное оружие в космосе можно, однако в этом нет никакой необходимости.

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#безопасность
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В Дубне начали промывку памятников ко Дню Победы
02 апреля 2024, 20:30

Фото: пресс-служба администрации г. о. Дубна

Коммунальщики Дубны приступили к промывке памятников. Работы проводятся в рамках месяца чистоты и благоустройства, сообщили в пресс-служба администрации городского округа.
«Начали с мемориального комплекса «Братские могилы». Эту территорию продолжим приводить в порядок и дальше. Ко Дню Победы здесь всё поправим. Сейчас стоит задача помыть все памятники Дубны. Затем та же техника будет задействована в работах на автобусных павильонах», – рассказал глава муниципалитета Максим Тихомиров.
По его словам, для этой работы переоборудовали универсальную машину ANT. Зимой жители Дубны могли видеть её на уборке дорог и тротуаров, а сейчас она оснащена мойкой высокого давления. В итоге получился небольшой мобильный комплекс.

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