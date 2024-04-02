Депутаты внесли в Госдуму проект о запрете иноагентам участвовать в выборах

Фото: сайт Кремля
Депутаты внесли в Государственную Думу законопроект, который направлен на запрет участия иностранных агентов в выборных процессах на всех уровнях в России.
Этот законопроект был представлен лидером партии «Справедливая Россия — За правду» Сергеем Мироновым и первым заместителем руководителя фракции СРЗП Дмитрием Гусевым, пишет RT.
По словам Миронова, в настоящее время лица, включенные в реестр иностранных агентов, имеют возможность выдвигать свои кандидатуры для участия в выборах различного уровня. Однако значительная часть таких лиц проживает за пределами России и выступает с антироссийской позицией, поддерживая Вооруженные Силы Украины.
Депутат считает необходимым ограничить избирательные права этой категории лиц.
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По словам Миронова, в настоящее время лица, включенные в реестр иностранных агентов, имеют возможность выдвигать свои кандидатуры для участия в выборах различного уровня. Однако значительная часть таких лиц проживает за пределами России и выступает с антироссийской позицией, поддерживая Вооруженные Силы Украины.
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Артем Кузьмин