Единый реестр многодетных российских семей начнет действовать с 1 июля

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Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков заявил, что с 1 июля текущего года начнет действовать единый реестр многодетных семей России. Об этом Котяков рассказал во время совместного заседания в Госдуме комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов и комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства.
Сообщается, что с помощью данного реестра появиться возможность упростить процедуру взаимоотношений и взаимодействия со всеми органами и структурами, которые предоставляют льготы для многодетных семей. По словам Котякова, многодетные семьи будут находиться во внимании нового национального проекта «Семья», который начнет свою работу с 2025 года.
Напомним, 29 февраля глава российского государства Владимир Путин во время оглашения послания Федеральному собранию анонсировал запуск пяти новых нацпроектов, в число которых входит проект «Семья».
Ранее сообщалось, что около 350 млн рублей выделили в Московской области в 2024 году на жилищные сертификаты многодетным, эту льготу планируется предоставить 24 семьям. Подробности читайте в материале «Радио 1».
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Напомним, 29 февраля глава российского государства Владимир Путин во время оглашения послания Федеральному собранию анонсировал запуск пяти новых нацпроектов, в число которых входит проект «Семья».
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Екатерина Коршунова