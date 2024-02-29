Путин: в ближайшие шесть лет нужно добиться устойчивого роста рождаемости

Фото: сайт Кремля
Президент России Владимир Путин в ходе оглашения послания Федеральному посланию заявил, что за ближайшие 6 лет необходимо добиться устойчивого роста рождаемости.
«Большая многодетная семья должна стать нормой. Для этого будем предпринимать различные меры поддержки», — заявил президент.Глава государства отметил, что большая семья должна стать нормой российского общества.
В ходе мероприятия Путин объявил о запуске новой национальной программы «Семья». Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Читайте также:
Путин подписал закон о возможности для россиян установки самозапрета кредитов
Путин озвучит предвыборные тезисы на послании Федеральному собранию
Американский журналист заявил, что за Путиным следили западные спецслужбы
Алина Юрчак