Эксперт Контарева рассказала о выплатах матерям-героиням и многодетным семьям

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Президент центра помощи «МногоМама» Алина Контарева рассказала, что выплаты имеют большую значимость для семей, потому что являются хорошей поддержкой.
«Если мы возьмем мать-героиню разной степени, мать героя есть, это для тех мамочек, родителей участников СВО. Конечно же, эти выплаты значимы, это хорошая поддержка. <…> Любая выплата для многодетных будет полезна, потому что семья перераспределит свои ресурсы может быть где-то сможет там на ремонт выделить, где-то на образование, где-то какую-то еще решить задачу, которая бы без этих денег решалась немножко тяжелее. Чем больше мы поддерживаем многодетной семьи, тем лучше», — подчеркнула Алина Контарева в беседе с «Радио 1».
Она добавила, что на данный момент их организация помогает 140 тысячам многодетных семей из всех 89 регионов России.
«Мы отправляем им помощь и в регионы и когда они приезжают к нам. Наша организация объединяет семьи между собой и каждый день с ними взаимодействуем. Хотелось бы, чтобы назначался материнский капитал не только на второго, но и на третьего, четвертого, пятого была, там, шестого, седьмого, двенадцатого. Была своя какая-то выплата, которая будет как-то ощутима. Мы сейчас перешли к такой более адресной помощи для семей в этом году, а все-таки хотелось, чтобы помощь, она еще оказывалась по статусу просто многодетной семьи, дополнительная какая-то финансовая поддержка. Компенсация школьной формы, безусловно, замечательная поддержка, проезд, и сейчас вот два родителя могут пользоваться проездом, это тоже большая помощь, особенно в Москве, где такие у нас активные родители», — поделилась эксперт.
Кроме этого, Контарева рассказала, что в «МногоМама» существует направление «Многоотдых», в рамках которого они помогают многодетным семьям в поисках туров по выгодным ценам.
«Мы знаем, что очень сложно получить льготу на то, чтобы ты где-то отдохнул с большим количеством детей, чтобы какие-то умеренные адекватные цены были на то, чтобы детей свозить на море. Поэтому мы уже несколько лет занимаемся этим вопросом. Через, например, сервис Мосгуртура ты можешь поймать тур, если ты малоимущий, то есть у тебя есть какой-то статус в том числе малоимущность. Просто для многодетных бесплатного льготного какого-то адекватного отдыха, к сожалению, не предусмотрено. Было бы здорово, чтобы и такая была льгота», — заключила спикер.
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