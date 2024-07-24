Единое пособие в Московской области получают около 240 тысяч жителей

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО
Единое пособие получают около 240 тысяч жителей Подмосковья, сообщили в пресс-службе подмосковного Минсельхозпрода. Это ежемесячные выплаты для государственной поддержки семей с детьми.
«В нашем регионе более 240 тысяч жителей получают единое пособие. Это беременные женщины и родители детей до 17 лет. Выплата предоставляется семьям с низкими доходами», – рассказала первый зампред правительства Московской области Людмила Болатаева.Как пояснили в министерстве, размер пособия зависит от нуждаемости семьи. Он составляет от 50 до 100% прожиточного минимума беременным для трудоспособного населения, а для детей – установленный на ребёнка. Обычно размер выплаты варьируется от 8,8 тыс. до 17,7 тыс. рублей.
При определении нуждаемости учитывается доход семьи, недвижимость, транспорт и проценты по вкладам. Однако теперь при назначении единого пособия не учитываются проценты по номинальным счетам, открытым на опекаемых детей, многие социальные выплаты, доходы мобилизованных участников СВО, выплаты за звание «Мать-героиня» и «Родительская слава».
Узнать всю информацию о едином пособии, в том числе размеры выплат, поможет социальный бот-помощник «Соцуслуги Подмосковья».
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Лора Луганская