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В Подмосковье с начала года квартиры получили более 280 детей-сирот

18 июля 2024, 17:55
Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО

Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО

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Губернаторская программа по обеспечению детей-сирот квартирами действует в Московской области, с начала текущего года жильё по этой программе получили 284 человека, сообщает пресс-служба регионального министерства социального развития.


«Московская область — единственный регион России, который предоставляет ребёнку-сироте сертификат на покупку квартиры с 18 лет. И у нас есть альтернатива — можно получить или сразу готовую квартиру, или самостоятельно купить её по сертификату в любом городе Подмосковья», — отметила первый зампред областного правительства Людмила Болатаева.
В министерстве рассказали, что с начала действия губернаторской программы квартиры получили 7,8 тыс. сирот, очереди на получение этого жилья нет. Отмечается также, что до конца года квартиры в Подмосковье должны получить 986 детей сирот.

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В Истре проведут новую акцию по раздельному сбору вторсырья
18 июля 2024, 18:57

Фото: пресс-служба Минчистоты МО

В Истре 17 августа снова проведут экологическую акцию по раздельному сбору вторичного сырья с участием жителей и эковолонтёров. Такие мероприятия проводятся регулярно, сообщили в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
«Присоединившись к акции по утилизации отходов, вы сделаете важный шаг к более чистой и здоровой экологии. Сделать это может любой желающий. Просто возьмите вторсырьё и передайте его волонтёрам. Принимаются бумага, картон, газеты, журналы, пластиковые бутылки, ёмкости от моющих средств, упаковки от продуктов, жестяные и алюминиевые банки, стеклянные бутылки и банки, за исключением хрусталя, тонкого стекла, фаянса и фарфора», – уточнили в министерстве.
Там добавили, что принести можно также батарейки, аккумуляторы и некрупногабаритную бытовую технику. Как напомнили в надзорном ведомстве, вторсырьё должно быть чистым, без остатков пищи и бытовой химии.

Акция состоится 17 августа с 13:30 до 15:00 в Истре у входа в парк «Шишкин лес».

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#истра
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Профессор Крушельницкая заявила о главной причине выгорания учителей
18 июля 2024, 18:55

Фото: iStock/Drazen Zigic

Профессор, завкафедрой теоретических основ социальной психологии МГППУ Ольга Крушельницкая заявила, что основной причиной выгорания педагогов является неудовлетворенность взаимодействием с родителями.
«Одной из главных причин профессионального выгорания учителей является неудовлетворенность общением с родителями учеников. Это связано с тем, что учителя и родители часто предъявляют друг к другу различные требования, но не достигают конструктивного взаимодействия для обеспечения условий благоприятного развития детей», – пояснила в беседе с Газета.ру Крушельницкая.

Она добавила, что отношение педагогов и родителей могут не складываться и из-за нехватки умения у первых гармонично выстраивать коммуникацию.

При ощущении выгорания специалист рекомендовала учителям обращаться за психолого-консультационной помощью.

Ранее врач, психосоматолог, нейропсихолог Екатерина Тур в беседе с «Радио 1» раскрыла, к чему может привести выгорание на работе.

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Командир «Ахмата» извинился за чеченца, заехавшего на пляж в Мариуполе на машине
Генерал Алаудинов осудил поступок заехавшего на пляж в Мариуполе на авто чеченца
18 июля 2024, 18:48

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков

Генерал-майор Апти Алаудинов осудил действия чеченца, который заехал на пляж Мариуполя на машине. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
По словам Алаудинова, плохие люди есть среди представителей любой национальности, но поведение отдельных граждан зачастую приводит к обвинениям в адрес целых наций. Командир «Ахмата» отметил, что подобное поведение не соответствует концепции первого президента Чечни Ахмата-Хаджи Кадырова и политике лидера республики Рамзана Кадырова.

Алаудинов выразил искренние извинения всем, кто был оскорблен и испытал неудобства.

Напомним, инцидент произошел на пляже Песчаный. Уроженец Урус-Мартановского района Чечни вместе со своей семьей заехал прямо на пляж на внедорожнике. Отдыхающие возмутились и попросили мужчину убрать автомобиль, но начался конфликт. Когда недовольная жительница Мариуполя попыталась снять номера машины на телефон, ей начали угрожать.

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ЦБ объяснил необходимость боевого оружия для сотрудников регулятора
18 июля 2024, 18:42

Фото: iStock/hank5

В пресс-службе заявили, что право на ношение боевого стрелкового оружия, проект постановления о котором подготовили правительство с Росгвардией, объясняется обеспечением безопасности сотрудников в новых регионах страны.
«Законом «Об оружии» уже предоставлено право Банку России получать отдельные модели стрелкового оружия во временное пользование. Проект Постановления Правительства РФ уточняет установленный законодательством перечень должностей. Эта инициатива обсуждалась с Росгвардией в рамках вопросов, связанных с обеспечением охраны объектов и сотрудников Банка России в новых регионах РФ», — отметили в беседе с Газета.ру в пресс-службе ЦБ.

Ранее сообщалось, что Банк России хочет обязать негосударственные пенсионные фонды (НПФ) выявлять и регулировать конфликты интересов с 1 января 2025 года.

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В Великобритании археологи нашли под отелем 24 древних скелета
18 июля 2024, 18:27

Фото: iStock/Tennessee Witney

В Великобритании археологи и волонтеры обнаружили 24 скелета во время раскопок на территории отеля. Об этом сообщает Fox News.
Уточняется, что раскопки велись на территории The Old Bell Hotel в городе Малмсбери. Здание отеля находится очень близко к аббатству Малмсбери. Возраст найденных останков составляет около тысячи лет.

Раскопки в Малмсбери проводились одновременно в тринадцати локациях в честь праздника Bid Athelstan Dig Day, названного так в честь первого англосаксонского короля, который правил Англией. По словам представителя Cotswold Archaeology, обнаружение скелетов рядом с церковью не редкость, однако число захоронений поражает воображение.

Специалист отметил, что останки принадлежат саксам.

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Правительство увеличит выплаты переехавшим в новые регионы России медикам
18 июля 2024, 18:17

Фото: iStock/megaflopp

Премьер-министр страны Михаил Мишустин во время заседания правительства заявил, что единовременные выплаты для медиков, которые переехали в новые российские регионы, вырастут в два раза.
Уточняется, что выплаты врачам увеличатся до двух миллионов рублей, а фельдшеры, медсестры и иные специалисты среднего медицинского звена будут получать до миллиона рублей. По словам Мишустина, на эти цели из федерального бюджета выделят более миллиарда рублей, из которых больше 350 млн на текущий год.

Мишустин также подписал соответствующее постановление.

Ранее глава российского государства заявил, что с 1 марта 2024 года будут повышены размеры выплат для медицинских сотрудников, трудящихся в малых городах и сёлах.

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«Не витаминка»: эксперты раскрыли, что будет со звездами, худеющими с помощью Оземпика
Фармакологическая катастрофа: Эксперты назвали последствия употребления Оземпика
18 июля 2024, 18:07

Фото: iStock/Prostock-Studio

27-летняя Барби Феррейра, известная по роли Кэт Эрнандес в сериале «Эйфория», шокировала фанатов своим резким похудением. Она была звездой бодипозитива и, по словам поклонников, помогала полюбить себя, а на последних опубликованных фотографиях актриса показала свою тонкую талию. Люди подозревают ее в использовании препарата для похудения Оземпик.
В российском шоу-бизнесе артисты тоже зачастую шокируют резким изменением своих форм. Так, например, в использовании препарата для похудения обвиняют Анастасию Ивлееву, Бьянку и других.

Специалист в области диетологии, директор клиники эстетической медицины, кандидат медицинских наук Маргарита Королева в беседе с «Радио 1» сообщила, что этот препарат является прекрасным инструментом только в руках врача, а его опасность в том, что люди ошибочно считают Оземпик заменой всего питания.

«Опасен этот препарат тем, что человек использует продукт как источник питания, отказывая себе в завтраке, обеде и ужине, потому что регуляция аппетита происходит однозначно. Человек понимает, что ему не хочется есть, и, собственно, не использует питательные компоненты для поддержания своего организма и не меняет пищевое поведение», — поделилась эксперт.

По ее словам, такое неверное отношение к препарату накопит различные проблемы, которые выясняются со временем.

«Отказавшись от Оземпика, человек обязательно наберет вес. Еще накопит поломки на фоне тех дефицитов, которые он может получить при отсутствии сбалансированного питания в целом», — поделилась врач.

Также, по словам Маргариты Королевой, к такому препарату есть особые противопоказания, которые тоже должен учитывать каждый лечащий врач.

«Это не витаминка. Если у человека были какие-то оперативные вмешательства на кишечный тракт, есть серьезные изменения в поджелудочной железе, изменения по метаболическому синдрому и сахарному диабету, имеет место быть подозрение на онкологию или заболевания щитовидной железы, то нельзя принимать препарат», — заявила специалист.

Диетолог, кандидат медицинских наук Андрей Бобровский в беседе с «Радио 1» привел пример из истории, когда случилась фармакологическая катастрофа из-за препаратов похудения.

«Фармакологическая катастрофа была в середине 80 годов, когда в одном из препаратов для похудения нашли побочный эффект в виде порока сердца. И это обнаружили спустя примерно пять лет после его широкого применения. Десятки тысяч людей пострадали от сердечной проблемы и делали операцию на сердце», — рассказал эксперт.
Он уточнил, что с тех пор к подобным препаратам относятся с особым вниманием.

«У Оземпика есть хороший эффект — замедление опорожнения, то есть в желудке после приема пища задерживается дольше, что дает дольшее насыщение. На уровне гормонов Оземпик способствует освобождению инсулина на повышение уровня глюкозы после еды, это тоже может повлиять на более эффективный контроль за своей массой тела», — поделился диетолог.

По его словам, несмотря на популярность препарата, пользуются им люди зачастую неверно, что ведет за собой неприятный последствия.

«Наиболее верный протокол для Оземпика должен быть краткосрочный, это препарат для входа в диету. Допустим с понедельника она решила начать новую жизнь, села на диету, но ее мучает вечерний жор. Месяц на Оземпике еще нормально, а когда он применяется на протяжение всего курса снижения веса, то мы наблюдаем самые нехорошие его последствия, а именно отсутствие изменения привычек пищевого поведения, а это чревато рецидивом», — подчеркнул врач.

По его мнению, люди из шоубизнеса не делятся подобным процедурами, потому что не хотят распространятся о том, что ради стройной фигуры идут на какие-то риски, а во-вторых, не хотят, чтобы их называли слабовольными.

«Существует предвзятое отношение, что человек, который худеет с помощью каких-то препаратов, слабовольный. Это неправильная точка зрения, но она имеет место быть, конечно», — заключил специалист.

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В Московской области обновили порядка 5,4 тысяч контейнеров для отходов
18 июля 2024, 18:00

Фото: пресс-служба Минчистоты МО

Региональные операторы обновили в Подмосковье около 5,4 тысяч контейнеров для отходов. Такие данные привели в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
«В регионе ведётся планомерная работа по модернизации контейнерных площадок. Так, в результате модернизации в Каширском кластере за 2024 год заменили порядка 1250 контейнеров для смешанных отходов и более 570 – для раздельного сбора. Отремонтировано 2177 контейнеров. Установлено 1362 новых контейнера. Это сделает раздельный сбор доступнее и поможет избежать навалов мусора», – сообщили в ведомстве.
Там напомнили, что Московская область стала первым в России регионом, где во всех муниципалитетах внедрили раздельный сбор мусора. Обновление контейнерных площадок в министерстве назвали важнейшим аспектом культуры сортировки отходов.

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#московская область
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Юные лесоводы из Талдома начали выращивать в теплице виноград
18 июля 2024, 17:45

Фото: пресс-служба Комлесхоза МО

Лесничий Талдомского филиала Мособллеса исполнил заветное желание ребят из школьного лесничества «Лесной патруль». Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Комлесхоза.
«Юные лесоводы давно мечтали, чтобы в школьной теплице появилась виноградная лоза. Они изучили специальную литературу, чтобы узнать о сортах винограда и процессе посадки, подготовили и удобрили почву, обеспечили в теплице необходимую влажность», – говорится в сообщении.
В итоге были посажены четыре небольшие лозы. Теперь школьники ждут, когда можно будет собрать спелые гроздья. Для этого детям придётся ежедневно ухаживать за растениями – поливать, подкармливать, обрезать лишние побеги, следить за температурой в теплице. Однако воспитанники школьного лесничества готовы к этому.

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