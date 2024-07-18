В Подмосковье с начала года квартиры получили более 280 детей-сирот

Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО
Губернаторская программа по обеспечению детей-сирот квартирами действует в Московской области, с начала текущего года жильё по этой программе получили 284 человека, сообщает пресс-служба регионального министерства социального развития.
«Московская область — единственный регион России, который предоставляет ребёнку-сироте сертификат на покупку квартиры с 18 лет. И у нас есть альтернатива — можно получить или сразу готовую квартиру, или самостоятельно купить её по сертификату в любом городе Подмосковья», — отметила первый зампред областного правительства Людмила Болатаева.В министерстве рассказали, что с начала действия губернаторской программы квартиры получили 7,8 тыс. сирот, очереди на получение этого жилья нет. Отмечается также, что до конца года квартиры в Подмосковье должны получить 986 детей сирот.
Читайте также:
Выплаты к юбилею совместной жизни получили более 5 тыс. подмосковных семей
Подарки к юбилею получили более 26 тыс. долгожителей из Подмосковья
В Подмосковье для детей-сирот станут доступнее жилищные сертификаты
Лев Каштанов