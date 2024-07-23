В Подмосковье выплатили более 3 млрд рублей на соцподдержку семей с детьми

Информационный онлайн-сервис «Помощь участникам СВО» запустили в Московской области в марте текущего года, с начала работы сервисом воспользовались свыше 3,7 тыс. раз, об этом, а также о наиболее популярных разделах портала рассказали в министерстве государственного управления, информационных технологий и связи региона.