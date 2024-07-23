В Подмосковье выплатили более 3 млрд рублей на соцподдержку семей с детьми

Фото: пресс-служба Минжилполитики МО
Свыше трёх миллиардов рублей выплачено с начала года в Московской области семьям с детьми в рамках оказания региональных мер поддержки, сообщает пресс-служба министерства социальной политики Подмосковья.
«В Московской области свыше миллиона семей с детьми, которые мы стараемся максимально охватить поддержкой и заботой. В этом году упростили возможность получения выплаты вместо земельного участка для многодетных, а ежемесячное пособие 18 тысяч рублей детям-инвалидам теперь назначается без учета доходов семьи», — отметила первый зампред регионального правительства Людмила Болатаева.В министерстве уточнили, что в число самых востребованных мер материальной поддержки семей с детьми вошла выплата единовременного пособия при рождении ребёнка, выплата на питание для беременных и маленьких детей, а также выплата на школьную форму и компенсация на оплату ЖКУ для многодетных семей.
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