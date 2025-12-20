Достижения.рф

Главред The Economist: телеканал RT обходит BBC по охвату аудитории

Фото: РИА Новости/Наталья Селиверстова

Главный редактор британского издания The Economist Зэнни Минтон Беддоуз заявила, что телеканал RT достиг большего охвата аудитории, чем BBC.



Telegram-канал RT процитировал это заявление Беддоуз, в котором она назвала BBC одним из крупнейших поставщиков новостей на английском языке.

«Больший охват имеют разве что новостные ресурсы из Китая или Russia Today», — добавила она.
Следует отметить, что бывший глава Национальной разведки США Джеймс Клэппер обращал внимание на популярность RT. Он констатировал, что в США этот канал смотрит больше зрителей, чем CNN.

В октябре на мероприятии по случаю юбилея RT в Большом театре президент России Владимир Путин подчеркнул роль телеканала. Он заявил, что на протяжении 20 лет RT представляет мировую аудитории множество различных точек зрения из разных стран.
Ольга Щелокова

