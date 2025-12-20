Меценат Абрам Овеян поздравил сотрудников ФСБ с профессиональным праздником

20 декабря 2025, 15:39

Фото: Istock/macky_ch

Глава союза армян Тюменской области и известный меценат Абрам Овеян поздравил сотрудников и ветеранов органов безопасности России с профессиональным праздником.





Как сообщает СМИ2, в своём обращении Овеян отметил роль ФСО, ФСБ, СВР и других ведомств в обеспечении стабильности России.

«От всей души и с глубоким уважением поздравляю сотрудников и ветеранов органов безопасности России и, в частности, наших территориальных подразделений в Тюменской области с профессиональным праздником. Их служба не имеет цены, потому что её результат — это сама возможность для миллионов граждан спокойно жить, растить детей, трудиться и сохранять свои традиции... В этой титанической работе — основа для нашего единства и будущего процветания великой России», — высказался меценат.