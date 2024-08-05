Единственная в России выпускница, сдавшая ЕГЭ на 400 баллов, поступила в МГТУ им. Баумана

Фото: iStock/Everyday better to do everything you love
Единственная в России выпускница, сдавшая ЕГЭ на максимальные 400 баллов, поступила в МГТУ им. Баумана. Об этом заявил ректор университета Михаил Гордин.
Ранее заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что выпускница Бауманской инженерной школы №150 Александра Оглоблина по итогам ЕГЭ набрала максимальные 400 баллов по четырём предметам – профильной математике, русскому языку, физике и информатике.
Гордин заявил, что руководство вуза гордится выпускницей бауманской инженерной школы, а ныне – первокурсницей МГТУ им. Баумана, которой удалось набрать максимальный общий балл ЕГЭ в России.
Ранее в Минобрнауки России отметили, что многие российские университеты уже закрыли набор на бюджетные места. Предварительные результаты приёмной кампании в этом году оказались выше, чем прошлогодние.
Читайте также:
В Рособрнадзоре рассказали о результатах пересдачи ЕГЭ
Профориентолог Сатикова объяснила пользу работы для студентов-первокурсников
В Подмосковье к началу учебного года откроют 65 новых школ и детсадов
Гордин заявил, что руководство вуза гордится выпускницей бауманской инженерной школы, а ныне – первокурсницей МГТУ им. Баумана, которой удалось набрать максимальный общий балл ЕГЭ в России.
Ранее в Минобрнауки России отметили, что многие российские университеты уже закрыли набор на бюджетные места. Предварительные результаты приёмной кампании в этом году оказались выше, чем прошлогодние.
Читайте также:
В Рособрнадзоре рассказали о результатах пересдачи ЕГЭ
Профориентолог Сатикова объяснила пользу работы для студентов-первокурсников
В Подмосковье к началу учебного года откроют 65 новых школ и детсадов
Анастасия Чинкова