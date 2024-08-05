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Единственная в России выпускница, сдавшая ЕГЭ на 400 баллов, поступила в МГТУ им. Баумана

Получившая 400 баллов за ЕГЭ россиянка поступила в МГТУ им. Баумана
05 августа 2024, 20:09
Фото: iStock/Everyday better to do everything you love

Фото: iStock/Everyday better to do everything you love

Единственная в России выпускница, сдавшая ЕГЭ на максимальные 400 баллов, поступила в МГТУ им. Баумана. Об этом заявил ректор университета Михаил Гордин.
Ранее заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что выпускница Бауманской инженерной школы №150 Александра Оглоблина по итогам ЕГЭ набрала максимальные 400 баллов по четырём предметам – профильной математике, русскому языку, физике и информатике.

Гордин заявил, что руководство вуза гордится выпускницей бауманской инженерной школы, а ныне – первокурсницей МГТУ им. Баумана, которой удалось набрать максимальный общий балл ЕГЭ в России.



Ранее в Минобрнауки России отметили, что многие российские университеты уже закрыли набор на бюджетные места. Предварительные результаты приёмной кампании в этом году оказались выше, чем прошлогодние.

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#россия
#егэ
#минобрнауки
#анастасия ракова
#вузы
Сразу три автозавода возобновили работу в России
«Автостат»: три российских автозавода вышли из корпоративного отпуска
05 августа 2024, 19:14

Фото: iStock/microolga

Три автомобильных завода возобновили работу в России. Об этом сообщает агентство «Автостат».
Отмечается, что сразу три предприятия автопрома вышли ихз корпоративного отпуска 5 августа.

Речь идёт об «Автозаводе Санкт-Петербург» и «Москвиче», которые не работали с 22 июля, а также об Ульяновском автозаводе (УАЗ), который ушёл в отпуск с 29 июля.

Кроме того, заводы «КамАЗ» и Haval вышли из отпуска 22 июля, а чуть позже, 29 июля, возобновил работу автозавод «Урал».

В настоящее время в корпоративном отпуске остаётся лишь «АвтоВАЗ».

По данным агентства, во время корпоративных отпусков заводы подготавливают количество автомобилей, необходимое для удовлетворения запроса покупателей.

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#завод
#производство
#автомобили
#россия
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Жителям Подмосковья перечислили признаки опасных деревьев
05 августа 2024, 18:59

Фото: пресс-служба Минчистоты МО

Во дворах Московской области с начала лета спилили 930 сухостойных и аварийных деревьев. Такие данные привели в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.
«Такие деревья представляют угрозу для прохожих и окружающей инфраструктуры из-за риска падения во время сильного ветра или грозы. Аварийные деревья, пострадавшие от непогоды, тоже нуждаются в ликвидации. С начала лета коммунальщики под контролем инспекторов Минчистоты выполнили во дворах опиловку 930 опасных деревьев, выявленных жителями и специалистами надзорного ведомства», – говорится в сообщении.
В министерстве перечислили признаки аварийных деревьев. Это отсутствие листвы и засохшие тёмные ветки, внешние повреждения коры, гнилые стволы, ветви и корни, повисшие фрагменты кроны. Если дерево наклонено к земле под углом более 45 градусов или его корневая система поднята над уровнем земли, оно также представляет опасность», – отметили в ведомстве.

Там попросили не не игнорировать признаки сухостойности и своевременно обращаться в управляющую компанию, чтобы избежать серьёзных последствий.

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#минчистоты
#деревья
#безопасность
#подмосковье
#московская область
#дворы
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«Ни минуты не сомневались»: Дульцевы поделились своими эмоциями от возвращения на родину
Разведчица Дульцева рассказала, почему заплакала, вернувшись в РФ
05 августа 2024, 18:39

Фото: сайт Кремля

Артем и Анна Дульцевы, вернувшиеся в Россию в рамках обмена заключенными со странами Запада, рассказали о своих чувствах во время выхода из самолета.
«Мы ни на минуту не сомневались, что страна нас помнит, что за нами за нами Россия и что в конце все будет благополучно, мы будем вместе. Так и получилось», — рассказал Артем Дульцев.
В свою очередь Анна призналась, что годы заключения были очень тяжелыми для всей семьи. Она добавила, что переполнена чувством благодарности к стране и президенту Владимиру Путину.

1 августа состоялся масштабный обмен заключенными. Восемь россиян были возвращены на родину. Среди них были бизнесмен Владислав Клюшин, разведчик Вадим Красиков, Артем и Анна Дульцевы, Вадим Коношенок, Михаил Микушин, Роман Селезнёв, Павел Рубцов.

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#рф
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«Как в дикой природе»: Эксперт высказался про слежку на устройствах Android
Эксперт по кибербезопасности Раевский: антивирус на Android имеет мало смысла
05 августа 2024, 18:39

Фото: istock/Arkadiusz Warguła

Специалисты «Лаборатории Касперского» обнаружили на устройствах Android использующийся для кибершпионажа вирус под названием LianSpy. Специалисты выявили более десяти целей вируса, передают «Ведомости» со ссылкой на компанию.
Эксперт по кибербезопасности, генеральный директор компании Zecurion Алексей Раевский в беседе с «Радио 1» завил, что странность этой новости в том, что там нет никакой конкретики.

«Не говорится, как устанавливается эта шпионская программа, какой вектор атаки. Там сказано про какие-то уязвимости, а что это за уязвимости, тоже не говорится. А названия вирусам дают те, кто их обнаруживает, как в дикой природе», — сообщил эксперт.
По словам эксперта, такие истории не являются массовыми, потому что мобильные операционные системы хорошо защищены. А разные уязвимости и погрешности быстро закрываются.

Алексей Раевский объяснил, что переживать за такой шпионаж не стоит, если вы не известный политик и не публичная личность, чьи фотки можно продать за миллионы.
Однако, это не отменяет ведение базовой цифровой гигиены.

«Нужно ограничить приложения, которые вы ставите на свое устройство, а ставить их необходимо из надежного источника. Для Android установка антивируса имеет не очень большой смысл. Если вы достаточно осознанно используете свое устройство, то вам антивирус не нужен. Но если боитесь технологий, тогда можно установить. Это даст страховку от ошибок и необдуманных действий», — заключил специалист по кибербезопасности.

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В ходе рейда «Ребёнок в автомобиле» в Павловском Посаде нашли одно нарушение
05 августа 2024, 18:32

Фото: Фото: пресс-служба Минтранса МО

В Павлово-Посадском городском округе сотрудники Госавтоинспекции провели профилактическое мероприятие «Ребёнок в автомобиле». Целью было предотвратить нарушение правил перевозки детей, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
Автоинспекторы останавливали автомобили, рассказывали водителям о необходимости использовать детские удерживающие устройства, о том, как правильно установить детское кресло и о тяжёлых последствиях, к которым приводит неправильная перевозка малышей. В большинстве случаев ДТП детское кресло спасает ребёнку жизнь. Инспекторы вручили каждому водителю памятки.
«Нахождение в автомобиле ребёнка в специальном удерживающем кресле — одно из главных требований Правил дорожного движения к перевозке детей до 12 лет. К сожалению, многие водители пренебрегают безопасностью маленьких пассажиров, не осознавая, что ценой такой беспечности может стать детская жизнь», – отметили в ГАИ.
По данным администрации муниципалитета, за время проведения профилактического мероприятия было выявлено всего одно нарушение правил перевозки детей в автомобиле.

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#московская область
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Суд Москвы оштрафовал стриминговый сервис Twitch на 5 миллионов рублей
05 августа 2024, 18:32

Фото: iStock/AnnaStills

Таганский районный суд Москвы сегодня, 5 августа, оштрафовал стриминговый сервис Twitch на 5 миллионов рублей. Соответствующее сообщение разместила в своем тг-канале пресс-служба столичных судов общей юрисдикции. Компанию признали виновной в неисполнении предписаний Роскомнадзора, следует из публикации.
Сообщается, что Twitch совершила административное правонарушение по статье 19.7.10-4 КоАП: Неисполнение владельцем социальной сети предписания федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по контролю и надзору в сфере СМИ.

Ранее этот сервис стриминга уже штрафовали. За игнорирований требований по удалению запрещенной информации Twitch получал штраф в 1 миллион рублей, а также штраф в 4 миллиона рублей за размещение недостоверной информации о ходе специальной военной операции.

До этого Таганский районный суд Москвы оштрафовал TikTok на 4 миллиона рублей за отказ выполнить предписание Роскомнадзора.

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#коап
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Синоптик Позднякова спрогнозировала дождливую неделю в Москве
05 августа 2024, 18:13

Фото: iStock/Yury Karamanenko

Главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова заявила, что в течение этой недели в Москве ожидаются дожди.
«Хотя активных атмосферных фронтов на этой неделе не ожидается, все-таки будут дожди от небольших до умеренных. Единственный день без осадков – это пятница, 9 августа», – отметила в беседе с «Москвой 24» Позднякова.

Синоптик Александр Ильин также подтвердил информацию о дождливой неделе в Москве, добавив, что завтра, 6 августа, температура воздуха в Москве будет 23-25°C.

«Ветер будет северо-западный, силой 5-10 м/сек. Атмосферное давление во вторник составит 742 мм рт. ст. В среду оно несильно изменится и поднимется до 743 мм рт. ст.» – заявил в беседе с «Вечерней Москвой» Ильин.

Ранее прогностического центра «Метео» Александр Шувалов заявлял, что 30-градусной жары больше не будет в этом году в Москве.

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#погода
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Школу в посёлке Бакшеево откроют после ремонта к началу учебного года
05 августа 2024, 17:56

Фото: пресс-служба администрации г.о. Шатура

Режим работы местной школы, а также строительство котельной и состояние Дома культуры обсудил с жителями посёлка Бакшеево временно исполняющий полномочия главы городского округа Шатура Николай Прилуцкий в ходе рабочего визита, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Главный вопрос, который волновал жителей, — дальнейшая судьба местной школы. Встревоженным родителям сообщили, что в этом году образовательное учреждение снова откроет двери для учеников. До 1 сентября здесь проведут необходимый ремонт канализации и кровли, а обновить пол вызвались сами родители», — говорится в сообщении.
Николай Прилуцкий также проверил ход строительства котельной: она будет обеспечивать горячей водой и отоплением местные многоквартирные дома и ряд социальных объектов. Кроме того, в посёлке планируется провести ямочный ремонт и обследовать кровлю ДК на предмет обновления. В Бакшееве также частично отреставрируют памятник воинам ВОВ, положат в сквере брусчатку и приведут в порядок контейнерные площадки.

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#памятник
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Психолог Хорс объяснил сходства трудоголиков с алкоголиками
05 августа 2024, 17:49

Фото: iStock/master1305

Практикующий психолог, кандидат психологических наук, писатель Михаил Хорс заявил, что трудоголизм похож на алкоголизм.
Он отметил, что причиной трудоголизма, как алкоголизма, может быть желание человека уйти от реальности, забыться (первый забывается в работе и труде, а второй — в алкоголе).

Кроме этого, человек может стать трудоголиком из-за страха лени, уравнивания её с отдыхом.

«Трудоголик, по аналогии с алкоголиком, — это тот, кто без своей работы чувствует себя болезненно, неполноценно, тревожно. Как и у алкоголиков, которые не могут выпить, и у трудоголиков без работы начинается ломка. Трудоголики — это не те, кто воодушевлен своим делом, а те, кто без своего дела не считают себя ценными и важными. Люди, любящие труд, любят и отдохнуть», — прокомментировал в беседе с Общественной Службой Новостей Хорс.

Тем временем опрос сервиса по поиску работы SuperJob показал, что самыми недооценёнными на рынке труда в России считаются медики и учителя.

«По мнению каждого десятого, неоправданно мало платят квалифицированным рабочим. Каждый 11-й назвал недооценённым труд инженеров», — приводит RT текст исследования.

Ранее психолог Наталья Наумова заявляла, что более подвержены проблемам с психикой люди тех профессий, которым по долгу службы приходится рисковать своими жизнью или здоровьем радио спасения других.

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