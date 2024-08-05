Единственная в России выпускница, сдавшая ЕГЭ на 400 баллов, поступила в МГТУ им. Баумана

Специалисты «Лаборатории Касперского» обнаружили на устройствах Android использующийся для кибершпионажа вирус под названием LianSpy. Специалисты выявили более десяти целей вируса, передают «Ведомости» со ссылкой на компанию.

Эксперт по кибербезопасности, генеральный директор компании Zecurion Алексей Раевский в беседе с «Радио 1» завил, что странность этой новости в том, что там нет никакой конкретики.

«Не говорится, как устанавливается эта шпионская программа, какой вектор атаки. Там сказано про какие-то уязвимости, а что это за уязвимости, тоже не говорится. А названия вирусам дают те, кто их обнаруживает, как в дикой природе», — сообщил эксперт.

«Нужно ограничить приложения, которые вы ставите на свое устройство, а ставить их необходимо из надежного источника. Для Android установка антивируса имеет не очень большой смысл. Если вы достаточно осознанно используете свое устройство, то вам антивирус не нужен. Но если боитесь технологий, тогда можно установить. Это даст страховку от ошибок и необдуманных действий», — заключил специалист по кибербезопасности.