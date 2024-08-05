В Подмосковье к началу учебного года откроют 65 новых школ и детсадов

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39 школ-новостроек и 26 новых детских садов откроют к началу учебного года в Московской области, такие цифры назвал в ходе еженедельного совещания губернатора региона Андрея Воробьёва с членами областного правительства и главами округов первый зампред правительства региона Илья Бронштейн.
«В настоящее время идёт подготовка к вводу новостроек. У нас вводится 39 школ. Это 38 тысяч мест. И школ 15 из них были построены за счёт внебюджетного финансирования. И вводится 26 детских садов на 6 тысяч мест. По детским садам баланс в пользу внебюджетного финансирования — из 26 таких 16», — сказал Илья Бронштейн.Он также отметил, что крайний срок подачи документов на лицензирование новых учебных и дошкольных заведений — 25 августа. Это позволит выдать новостройкам все необходимые разрешительные документы до начала учебного года.
Ввод новых учебных заведений число в Подмосковье позволит отказаться от второй смены в 42 школах региона.
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