В Рособрнадзоре рассказали о результатах пересдачи ЕГЭ

Фото: iStock/fpphotobank
Пересдача единого государственного экзамена позволила 122 выпускникам стать стобалльниками. Об этом сообщили в пресс-службе Рособрнадзора.
Больше всего стобальников из числа тех, кто повторно сдавал экзамен по дисциплине «Информатика». Пересдача также осуществлялась по математике и русскому языку.
Также стало известно, что правом пересдачи ЕГЭ в 2024 году воспользовались более 105 тысяч выпускников.
Большинсту из них удалось значительно улучшить свой результат и увеличить шансы на поступление в вузы.
Читайте также:
Глава Рособрнадзора Музаев предложил реформу школьных экзаменов
Подмосковье заняло второе место в России по результатам ЕГЭ
Для подмосковных трёхсотбалльников ЕГЭ устроили экскурсию в МФТИ
Также стало известно, что правом пересдачи ЕГЭ в 2024 году воспользовались более 105 тысяч выпускников.
Большинсту из них удалось значительно улучшить свой результат и увеличить шансы на поступление в вузы.
Читайте также:
Глава Рособрнадзора Музаев предложил реформу школьных экзаменов
Подмосковье заняло второе место в России по результатам ЕГЭ
Для подмосковных трёхсотбалльников ЕГЭ устроили экскурсию в МФТИ
Анастасия Хохлова