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Профориентолог Сатикова объяснила пользу работы для студентов-первокурсников

05 июля 2024, 17:12
Фото: iStock/gorodenkoff

Фото: iStock/gorodenkoff

Руководитель «Карьерной академии» образовательной компании Дарья Сатикова заявила, что ранний старт карьеры для студентов весьма полезен, поскольку даёт возможность получить больше практических навыков и знаний к окончанию обучения.
«Идти работать надо как можно раньше. Ранний старт карьеры — это возможность попробовать себя в том, что интересно, получить реальный опыт, развить личностные и деловые качества. Сразу после окончания вуза студент оказывается подкованным и развитым специалистом в своей области, что даёт больше карьерных возможностей, чем у не обладающих опытом конкурентов», — пояснила в беседе с Газета.ру Сатикова.

Однако, отметила она, при решении о работе надо опираться на нагрузку. Так как зачастую на первые курсы учебных заведений являются особенно сложными, совмещение их с работой может привести к выгораниям и перенапряжению, что совершенно не нужно. Кроме того, специалист рекомендовала не рисковать своим образованием ради работы.



Ранее сообщалось, что 37% студентов предпочли бы построить карьеру бизнесменов, а 33% хотели бы стать наёмными работниками.

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#карьера
Оформить свидетельство на перевозку животных в Подмосковье теперь можно онлайн
05 июля 2024, 17:25

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

В Московской области запустили новый онлайн-сервис, упрощающий получение ветеринарного свидетельства формы №1 на перевозку домашнего животного. Теперь жители региона могут оформить документ через региональный портал госуслуг, не выходя из дома, сообщили в пресс-службе подмосковного Минсельхозпрода.
«Владельцам животных больше не придётся стоять в очереди в ветеринарных клиниках и ждать приёма. Они смогут самостоятельно выбрать ближайшую клинику, записаться на приём или вызвать ветеринара на дом. Это значительно экономит время и делает процесс получения ветеринарного свидетельства удобным и быстрым», – отметили в министерстве.
Услуга предоставляется бесплатно, а результат направят в личный кабинет заявителя. Срок получения ветеринарного свидетельства – всего один день.

Как отметили в министерстве, для государственной ветеринарной службы введение онлайн-сервиса является важным шагом. Теперь специалисты могут заранее создать проект документа, чтобы сократить время на приём клиента и правильно распределить работу.

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ИБ-эксперт Шутов заявил об опасности взлома умных часов
05 июля 2024, 17:22

Фото: iStock/Polina Lebed

Преподаватель кафедры КБ-1 «Защита информации» РТУ МИРЭА Василий Шутов заявил, что умные часы могут быть взломаны через Bluetooth и Wi-Fi.
«Первый и самый важный шаг — установка пароля. Многие пользователи пренебрегают им или используют простые комбинации. Трудный пароль или PIN-код украдёт много времени информационных воров впустую. Иногда умные часы поддерживают биометрическую аутентификацию — сканирование отпечатка пальца. Эта опция сделает часы почти неуязвимыми», — отметил в беседе с Газета.ру Шутов.

Также безопасности могут способствовать регулярное обновление ПО, использование шифрования данных, а также отключение Bluetooth и Wi-Fi.

Ранее генеральный директор студии IT-эксперт Артём Геллер заявлял, что блокировка номеров мошенников не поможет в борьбе с ними и не избавит от нежелательных звонков.

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В Подмосковье начали собирать заявки от муниципалитетов на благоустройство
05 июля 2024, 16:44

Фото: Минчистоты МО

В Подмосковье стартовал приём заявок на благоустройство территорий, которое будет выполнено в 2025 году. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
Заявки принимают по программе «Формирование современной комфортной городской среды. В неё входят программы «Пешком», благоустройство дворовых территорий, а также ямочный ремонт во дворах многоквартирных домов и внутриквартальных проездах.
«Городским округам предстоит определить вид и объём планируемых работ, координаты мест, где планируется реализовать программу, а также в установленные сроки согласовать их с жителями», – пояснил зампред правительства – министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Владислав Мурашов.
Он добавил, что от дотаций на ямочный ремонт и ремонт пешеходным коммуникаций отказались около 10 муниципалитетов, в том числе Краснознаменск, Луховицы, Воскресенск, Клин, Раменский, Королёв и Черноголовка.
«В этом случае благоустройство в этих городах будет проходить за счёт средств муниципального бюджета», - пояснил Мурашов.
Комплексное благоустройство территорий включает озеленение, обустройство детских площадок, создание спортивных зон, установку нового освещения и обновление дорожных покрытий. Итоговый перечень необходимых работ согласовывается с жителями двора.

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#минчистоты
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Готовность капремонта Алабинской школы в Калининце достигла 60%
05 июля 2024, 16:23

Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Капитальный ремонт здания Алабинской школы ведётся в посёлке Калининец Наро-Фоминского городского округа, в настоящее время работы выполнены на 60%, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.
«Сейчас в здании общей площадью около 9 тысяч квадратных метров рабочие монтируют электроснабжение и слаботочные системы, а также систему водоснабжения, ведутся кровельные и фасадные работы, укладка плитки на полы и стены и благоустройство пришкольной территории», — говорится в сообщении.
В работах заняты более 90 человек, используется три единицы техники. В программе капремонта, помимо обновления внешнего и внутреннего облика и систем здания, установка нового оборудования и мебели.

Завершить капитальный ремонт должны до 1 сентября текущего года.

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Жителей Подмосковья научили экологично утилизировать старые электросамокаты
05 июля 2024, 16:05

Фото: iStock / Kathrine Andi

Устаревшие электросамокаты нельзя оставлять в контейнерах для смешанных отходов и бункерах для крупногабаритных предметов. Об этом предупредили в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
Там отметили, что такой способ утилизации не только нерационален, но и вреден для окружающей среды.
«Электросамокаты почти целиком состоят из алюминия – ценного вторсырья, подлежащего дальнейшей переработке. Поэтому для экологичной утилизации аппарата следует найти специальные площадки для сбора и утилизации – пункты приёма «Мегабак». Найти ближайшую площадку можно на сайте одноимённого проекта», – уточнили в министерстве.
Там помнили, что при правильном подходе к утилизации электросамокаты могут получить вторую жизнь.

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#минчистоты
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#мегабак
#подмосковье
#московская область
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Российские компании заявили о нехватке разнорабочих
05 июля 2024, 15:58

Фото: iStock/Iryna Melnyk

Опрос сервисов «Работа.ру» и «СберПодбор» показал, что российские компании испытывают недостаток таких специалистов, как разнорабочие.
Так ответили 42% опрошенных организаций. Такое число компаний заявило о нехватке менеджеров по продажам, 31% респондентов проголосовал за слесарей, 22% — за инженеров, 20% — за водителей, по 17% компаний выбрали грузчиков и электриков.

«Недостаток рабочих оказывает серьёзное воздействие на производственные процессы, обслуживание клиентов и развитие бизнеса в целом. Работодателям приходится пересматривать подходы к найму. 92% опрошенных соискателей отмечают важность льгот и других преимуществ, которые предоставляет работодателей, при трудоустройстве», — прокомментировал в беседе с «Известиями» замгенерального директора «Работа.ру» и операционный директор сервиса «СберПодбор» Александр Ветерков.

Тем временем Врио губернатора Кузбасса Илья Середюк подчеркнул важность профессии энергетиков, а также поздравил ветеранов и сотрудников Беловской ГРЭС с 60-летним юбилеем предприятия.

«Энергетики — это особенные люди. Вы создаете тот продукт, без которого мы теперь не можем представить свою жизнь. Ваш труд направлен на то, чтобы Кузбасс работал — добывал и перерабатывал уголь, чтобы продолжалось производство, ну и, конечно, чтобы в наших домах был свет, тепло и уют. По сути, вы каждому из нас передаете теплоту своего сердца и души», — приводит «Сiбдепо» слова Середюка.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьёв в поздравлении с Днём работника промышленности Московской области заявил, что в регионе работает порядка 1,3 тыс. крупных и средних предприятий, на которых трудятся почти 500 тыс. человек.

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Подмосковные перевозчики раздали пассажирам более 7 тысяч бутылок воды
05 июля 2024, 15:46

Фото: пресс-служба МТДИ МО

Свыше семи тысяч бутылок питьевой воды бесплатно раздали пассажирам подмосковные перевозчики с из-за установившейся в регионе жаркой погоды, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
«В Подмосковье перевозчики общественного транспорта продолжают раздавать воду для обеспечения комфорта пассажиров. Так, за прошедшую неделю они раздали бесплатно более 7 тысяч бутылок с водой», — цитируются в сообщении слова главы регионального Минтранса Алексея Гержика.
В министерстве отметили, что бесплатную воду раздают на железнодорожных и автобусных станциях и автовокзалах, на остановках, а также в самих автобусах и даже в такси. Раздача организована так, чтобы не мешать входу и выходу пассажиров из транспорта.

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#подмосковье
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Борис Титов назвал вина из Белоруссии «шмурдяком»
05 июля 2024, 15:44

Фото: istockphoto / ipopba

Глава винного дома «Абрау-Дюрсо» и председатель российской части Российско-Китайского Комитета дружбы, мира и развития, Борис Титов, высказал своё мнение о грядущем ввозе в Россию продукции Минского завода виноградных вин.
Российские импортёры начали ввозить в страну продукцию Минского завода виноградных вин. Некоторые наименования этой продукции схожи с названиями западных вин.

«Важно не только смотреть на декларации на импорт, но и анализировать, какие товары и по каким ценам будут поставляться. Если на рынке появится много напитков из Минска, которые относятся к более дешёвому сегменту, то возникает вопрос: в чём тогда поддержка отечественного производителя? Почему товары, которые теперь запрещены для продажи в нашей стране, разрешены для импорта из соседних государств? Каков экономический смысл таких решений?» — отмечает Титов.

Российские производители не могут называть вином продукцию, созданную не их российских виноматериалов, а у белорусских виноделов такого ограничения нет.

Кроме того, белорусские производители не платят импортные пошлины, которые применяются с 2023 года в отношении вин из ЕС.

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В Подмосковье построили 12 тротуаров у региональных дорог
05 июля 2024, 15:33

Фото: пресс-служба МТДИ МО

12 тротуаров общей протяжённостью семь с половиной километров построили вдоль региональных дорог в девяти городских округах Московской области, сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«Тротуары были построены в Талдомском, Дзержинском, Одинцовском, Дмитровском, Наро-Фоминском и Раменском округах, а также в Истре, Щёлкове и Красногорске. Новые тротуары оборудованы пониженным бордюрным камнем, тактильной плиткой и съездами для маломобильных пешеходов», — отметил глава областного Минтранса Алексей Гержик.
В министерстве отметили, что тротуары были построены в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги». Всего в регионе до конца года по нацпроекту должны построить свыше 65 километров тротуаров.

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