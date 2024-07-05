Профориентолог Сатикова объяснила пользу работы для студентов-первокурсников

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Руководитель «Карьерной академии» образовательной компании Дарья Сатикова заявила, что ранний старт карьеры для студентов весьма полезен, поскольку даёт возможность получить больше практических навыков и знаний к окончанию обучения.
«Идти работать надо как можно раньше. Ранний старт карьеры — это возможность попробовать себя в том, что интересно, получить реальный опыт, развить личностные и деловые качества. Сразу после окончания вуза студент оказывается подкованным и развитым специалистом в своей области, что даёт больше карьерных возможностей, чем у не обладающих опытом конкурентов», — пояснила в беседе с Газета.ру Сатикова.
Однако, отметила она, при решении о работе надо опираться на нагрузку. Так как зачастую на первые курсы учебных заведений являются особенно сложными, совмещение их с работой может привести к выгораниям и перенапряжению, что совершенно не нужно. Кроме того, специалист рекомендовала не рисковать своим образованием ради работы.
Ранее сообщалось, что 37% студентов предпочли бы построить карьеру бизнесменов, а 33% хотели бы стать наёмными работниками.
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