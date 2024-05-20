Единственный филиал МГУ в Европе ликвидируют

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Единственный европейский филиал Московского государственного университета, расположенный в городе Копер в Словении, ликвидируется. Об этом говорится в постановлении правительства.
Филиал работал в городе Копер в Словении с 2017 года. Здание располагается в историческом центре Копера.
Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова — один из старейших и крупнейших классических университетов РФ. Имя Михаила Васильевича Ломоносова носит с 1940 года.
Ранее сообщалось, что украинского студента Сергея Гулько, которого арестовали за попытки сбора денег для Вооруженных сил Украины, отчислили из МГУ. Позже его не пропустили в Грузию. Украинец заявил, что намерен продолжить получать высшее образование в другой стране. Он также выразил благодарность МГУ за годы, проведённые в стенах университета.
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Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова — один из старейших и крупнейших классических университетов РФ. Имя Михаила Васильевича Ломоносова носит с 1940 года.
Ранее сообщалось, что украинского студента Сергея Гулько, которого арестовали за попытки сбора денег для Вооруженных сил Украины, отчислили из МГУ. Позже его не пропустили в Грузию. Украинец заявил, что намерен продолжить получать высшее образование в другой стране. Он также выразил благодарность МГУ за годы, проведённые в стенах университета.
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Дарья Осипова