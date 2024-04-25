«Европа может погибнуть»: Макрон высказался о возможной судьбе Европы

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Европа может погибнуть, Евросоюз в ближайшие годы столкнется с большими рисками быть ослабленным. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон на выступлении в Сорбонне, которое транслировалось в официальном аккаунте президента в Х.
«Риски быть ослабленными, даже вытесненными, в ближайшие годы велики. Мы должны ясно осознавать: Европа смертна и может умереть», — заявил он.
Президент добавил, что «риски обеднения для Европы высоки». По его словам, Евросоюзу нужна новая стратегия развития и роста. Он отметил, что необходимо оставаться стратегически и технологически независимой.
Ранее правительство Франции предложило странам Евросоюза ввести новые санкции против России для борьбы с «дезинформацией». Предложение Франции поддержали Латвия, Литва, Эстония, Польша и Нидерланды. Стоит отметить, что подобные меры позволят ЕС ужесточить ограничения против физлиц и юрлиц, которые якобы участвуют в спонсируемой Российской Федерацией дестабилизирующей деятельностью во всем мире. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова