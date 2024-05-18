Лавров раскрыл, сможет ли Европа вновь стать партнёром России

Фото: сайт Кремля
Европа не будет партнёром России ещё как минимум одно поколение, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Политик в ходе заседания XXXII Ассамблеи Совета по внешней и оборонной политике процитировал одного российского политолога, который писал о том, что «Европа как партнёр для нас неактуальна как минимум на одно поколение».
Лавров отметил, что не может не согласиться с этим мнением, поскольку сталкивается с его подтверждением на практике почти ежедневно.
Ранее российский министр подчеркнул, что противостояние России и Запада в настоящий момент находится в самом разгаре.
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Лавров отметил, что не может не согласиться с этим мнением, поскольку сталкивается с его подтверждением на практике почти ежедневно.
Ранее российский министр подчеркнул, что противостояние России и Запада в настоящий момент находится в самом разгаре.
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Анастасия Чинкова