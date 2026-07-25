Родные обвиняемой в распространении порнографии Дианы Шурыгиной отказались навещать ее в СИЗО

25 июля 2026, 13:59

Родные Дианы Шурыгиной отказались навещать ее в СИЗО

Диана Шурыгина (Фото: Instagram* / @diana_s_life2)

Родственники блогерши Дианы Шурыгиной, находящейся в СИЗО «Печатники», ни разу не навестили ее, девушке пришлось попросить экс-жениха передать ей продукты. Об этом пишет Mash.