Родные обвиняемой в распространении порнографии Дианы Шурыгиной отказались навещать ее в СИЗО
Родственники блогерши Дианы Шурыгиной, находящейся в СИЗО «Печатники», ни разу не навестили ее, девушке пришлось попросить экс-жениха передать ей продукты. Об этом пишет Mash.
Мать и сестра обвиняемой перестали выходить на связь. Бывшему ухажёру Святославу Гусеву блогерша ответила на письмо и составила список необходимых продуктов: чай, кофе, мёд, масло, сыры «Ламбер» и Hochland, докторскую колбасу, сервелат, а также пюре быстрого приготовления. Молодой человек пообещал собрать посылку.
Тем временем на Бали чихуахуа Дианы по имени Чизз испытывает грусть. Собака почти не ест и постоянно скулит. С мая она не видела свою хозяйку, которая оставила её у знакомого и улетела в Москву. До задержания Шурыгина проживала на острове в арендованном жилье стоимостью около 300 тысяч рублей в месяц.
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