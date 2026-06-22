Коллегу Дианы Шурыгиной Настю Холод отправили под домашний арест по делу о порнографии

22 июня 2026, 14:53

Задержан немецкий продюсер, помогавший Шурыгиной переезжать в Европу

Диана Шурыгина (Фото: Instagram* / @diana_s_life2)

В Москве избрана мера пресечения в отношении 24-летней Анастасии Овсянниковой, известной в индустрии для взрослых под псевдонимом Настя Холод. Девушку отправили под домашний арест в рамках расследования дела о производстве материалов. Об этом сообщает BAZA.