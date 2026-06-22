Коллегу Дианы Шурыгиной Настю Холод отправили под домашний арест по делу о порнографии
В Москве избрана мера пресечения в отношении 24-летней Анастасии Овсянниковой, известной в индустрии для взрослых под псевдонимом Настя Холод. Девушку отправили под домашний арест в рамках расследования дела о производстве материалов. Об этом сообщает BAZA.
Сообщается, что ранее модель снималась в откровенном контенте вместе с Дианой Шурыгиной, которая также находится под домашним арестом по аналогичному делу. Следствие изучает обстоятельства создания и распространения материалов.
Кроме того, среди задержанных оказался 30-летний гражданин Германии Людвиг Кричкер. По предварительной информации, мужчина выступал продюсером одной из моделей и мог оказывать содействие россиянкам при переезде в европейские страны, в том числе помогая с оформлением документов для проживания.
В настоящее время правоохранительные органы продолжают устанавливать все обстоятельства дела и роль каждого из фигурантов. Официальные выводы будут сделаны по итогам расследования.
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