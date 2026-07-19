Мизулина занялась треш-блогершей, публиковавшей порноконтент для школьников

19 июля 2026, 15:46

Мизулина заявила о проверке треш-блогерши после жалоб на порноконтент для детей

Екатерина Мизулина (Фото: Телеграм/ekaterina_mizulina)

Лига безопасного интернета обратилась в правоохранительные органы с требованием проверить деятельность треш-блогерши. Об этом сообщила глава организации Екатерина Мизулина в своем телеграм-канале.