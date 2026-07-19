Мизулина занялась треш-блогершей, публиковавшей порноконтент для школьников
Лига безопасного интернета обратилась в правоохранительные органы с требованием проверить деятельность треш-блогерши. Об этом сообщила глава организации Екатерина Мизулина в своем телеграм-канале.
По ее словам, Лига безопасного интернета обратила внимание на деятельности треш-блогерши после множества обращений от подростков и их родителей. Общественница отметила, что двое школьников даже лично пришли в офис организации.
Девушка, которую Мизулина назвала последовательницей Дианы Шурыгиной, публично растлевает детей на своих ресурсах: постоянно появляется в своих видео в обнаженном виде, ведет с несовершеннолетними беседы на интимные темы и дает им советы непристойного характера. Эти материалы, по словам общественницы, смотрят тысячи детей, в основном в возрасте от девяти до двенадцати лет.
Кроме того, глава Лиги безопасного интернета заявила, что девушка устроила в Москве публичную акцию, во время которой гуляла по городу без одежды, посещала кафе и снимала происходящее на видео.
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