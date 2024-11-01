«Эффект охлаждения»: Синоптик Позднякова рассказала о погоде в Москве

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Наступил последний месяц осени. Как скоро ждать зимы и стоит ли все еще надеяться на положительные температуры?
Специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова в беседе с «Радио 1» заявила, что ближайшие пять дней хорошей погоды ждать не стоит.
По ее словам, предстоящие праздники будут напоминать зимние, потому что ожидается снег и гололедица.
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«Мы вступили в пору предзимья. Ждать теплых дождей не приходится. За 1 ноября выпадет большое количество осадков — до 20 мл по Московской области. Но это не самый неприятный элемент прогноза. Уже завтра, 2 ноября, ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега. Температура воздуха будет близка к нулю или даже будет слабо отрицательная, дороги будут скользкие. Тем, кто не променял летнюю резину на зимнюю, советую пользоваться общественным транспортом», — сказала синоптик.
По ее словам, предстоящие праздники будут напоминать зимние, потому что ожидается снег и гололедица.
«Температура воздуха 3 и 4 ноября ночью -3°С, днем от -2°С до 3°С. Довольно сильный северо-западный ветер будет. Ветер создаст дополнительный эффект охлаждения. Одевайтесь уже почти по-зимнему», — заключила собеседница.
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Анастасия Бондарева