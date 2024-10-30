Синоптик Цыганков назвал самый холодный день в Московском регионе

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Москвичи и жители области говорят, что почувствовали первые заморозки. Какая погода ждет нас дальше?
Замначальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков в беседе с «Радио 1» сообщил, что заморозки 30 октября не являются первыми.
По его словам, с 20 октября температура стоит выше нормы, и она продержится 1 и 2 ноября.
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«Первые заморозки были 17 октября и 18 октября. А сейчас уже четвертые и даже не самые холодные», — сообщил он.
По его словам, с 20 октября температура стоит выше нормы, и она продержится 1 и 2 ноября.
«Самый теплый день — сегодня, 30 октября. В ночь и завтра в день пойдет холод, и плавно произойдет понижение температуры. 5 ноября будет самый холодный день, а 7 ноября мы опять будем в положительных температурах. 31 октября будет +1,+3 облачно, с прояснениями, ожидаем небольшие осадки, ветер порывистый до 20 м/с. С 1 ноября днем +4,+9, тоже порывистый ветер, ночью и утром местами гололедица, мокрый снег с дождем», — поделился прогнозом синоптик.
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Анастасия Бондарева