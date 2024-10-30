Синоптик Цыганков назвал самый холодный день в Московском регионе

Сейчас в социальном пространстве опять возник всплеск интереса к домашним родам и так называемым «лотосовым» — когда у ребенка не отрезается пуповина, а в течение нескольких дней после рождения он продолжает ей «питаться». Самый важный вопрос в таких спорах: насколько это безопасно для матери и ребенка?