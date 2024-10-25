Синоптик рассказал, чем в ближайшее время погода удивит москвичей

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Второй осенний месяц подходит к концу, однако погода в Московском регионе до конца не устаканилась. Чего ждать от ближайших выходных, и скоро ли придет зима?
Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с «Радио 1» сообщил, что начало климатической зимы сдвинулось на 20 дней.
По его словам, погода скорее всего будет нас удивлять.
Ранее специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова заявила, что Москву ожидает дождливое окончание октября.
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«Ровная, спокойная, тихая погода ждет нас на выходных. За 30 лет наблюдений, по климатическим данным, начало зимы сдвинулось на 20 дней», — сказал синоптик.
По его словам, погода скорее всего будет нас удивлять.
«Сейчас для погоды характерны скачки от холода к теплу. Не исключено, что на следующей неделе нас погода удивит каким-нибудь мокрым снегом, который потом быстро растает. И такие явления могут быть до начала декабря», — поделился специалист.
Ранее специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова заявила, что Москву ожидает дождливое окончание октября.
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Анастасия Бондарева