Синоптик рассказал, чем в ближайшее время погода удивит москвичей

Осенью организм человека перестраивается, готовясь к холодам. В связи с этим люди часто испытывают тревожность, усталость, депрессию и сами себе назначают курс витаминов, чтобы восполнить все необходимое. Однако всегда ли нужно употреблять «баночные» препараты, что чувствовать себя здорово?