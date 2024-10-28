Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Общество/ Москвичам раскрыли, когда зима придёт в столицу

Москвичам раскрыли, когда зима придёт в столицу

Синоптик Шувалов предрёк зиму в Москве уже в эти выходные
28 октября 2024, 18:07
Фото: iStock/AlexImages

Фото: iStock/AlexImages

Руководитель прогностического центра «Mетео» Александр Шувалов сообщил, что зимняя погода ожидает жителей Москвы уже в эти выходные – 2-3 ноября.
По его словам, резкое похолодание в столице ожидается уже к пятнице, 1 ноября. В беседе с «Москвой 24» он отметил, что кое-где даже появятся первые сугробы высотой 3-5 см.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд также подтвердил изменение температурного фона к началу ноября в Москве.



«Воздушные массы будут перемещаться уже вот из холодного региона. В четверг температура начнёт понижаться, она будет в диапазоне 6-8°С. Начиная с пятницы — в пятницу, субботу и в воскресенье —ночные температуры от 0 до -5°С, а днём — около 0°С. Погода более облачная. Сейчас иногда будет солнышко появляться. Во второй половине недели существенно понижается давление», — пояснил в беседе с RT Шувалов.

Ранее Александр Шувалов в беседе с «Радио 1» заявлял, что погода на этой неделе будет очень неспокойной.

Читайте также:

Синоптик рассказал, когда на Москву и область обрушится снегопад

Синоптик рассказал, чем в ближайшее время погода удивит москвичей

Эколог Пукалов предупредил о возможных ливнях и ураганах в России
#погода
#температура
#похолодание
#москва
#осень
#зима
#прогноз
HR Султанова отметила скептицизм работодателей к четырехдневной рабочей неделе
28 октября 2024, 18:24

Фото: iStock/littlehenrabi

HR-специалист и карьерный консультант Зилина Султанова заявила, что в настоящее время большинство российских работодателей скептически относятся к идее внедрения четырехдневной рабочей недели.
При этом она признала, что в некоторых сферах четырехдневная рабочая неделя может быть эффективна и приемлема.

«Большинство российских работодателей скептически относятся к оплате равной полному окладу, при которой сотрудники будут работать только четыре дня. Но если мотивация измеряется в KPI, продуктивность сотрудников останется высокой, и они будут чётко выполнять его, я думаю, что четырехдневная неделя не будет проблемой. В некоторых сферах это будет приемлемо», — пояснила в беседе с «Известями» Султанова.

А аналитики сервиса hh.ru перечислили необычные вакансии, которые появились за октябрь в Кузбассе. Так, к ним они отнесли аквариумиста, которому следует чистить и продавать аквариумы, варщика косметических средств, в обязанности которого входит взвешивание, измельчение, плавление компонентов для производства, готовка косметической массы и контроль процесса, а также лакировщика.

«Последнему предстоит проводить работы по тушению пожаров и спасению людей. На должность рассматриваются кандидаты без опыта работы, но с высшим профессиональным образованием и годностью по состоянию здоровья к работе в средствах индивидуальной защиты», — приводит «Сiбдепо» комментарий аналитиков.

Ранее исследование сервисов «Работа.ру» и «СберПодбор» показало, что лишь 12% однозначно согласились бы на собеседование с нейросетью.

Читайте также:

Стало известно, сколько россиян согласились бы пройти собеседование с нейросетью

Россияне назвали самые перспективные подработки

Стало известно, сколько россиян сами ищут себе замену при увольнении
#работа
#вакансии
#исследование
#контроль
#неделя
#сотрудники
#рабочая неделя
#мотивация
#собеседование
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Подмосковные коммунальщики получили ещё более 50 единиц новой техники
28 октября 2024, 18:07

Фото: пресс-служба Минчистоты МО

53 новых трактора отправились в 21 муниципалитет Подмосковья. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.
Передача ключей от спецтранспорта прошла в городском округе Домодедово. Технику вручили представители Минчистоты. 53 трактора отправились в Истру, Коломну, Солнечногорск, Ступино и ещ1 17 муниципалитетов. Самый большой объем техники поступил в Красногорск и Пушкинский городской округ. «Наращивание автопарка позволит коммунальщикам быстро и качественно справлять со своими задачами зимой. Это уже не первая выдача техники муниципалитетам. В середине октября мы передали 30 ГАЗелей и 56 мини-погрузчиков, а на прошлой неделе – свыше 60 экскаваторов-погрузчиков. Нам предстоит ещё выдать ломовозы и самосвалы. Всю работу планируем завершить в начале ноября», – сказал зампред правительства – министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов.
Как отметили в ведомстве, все модели оснащены навесным оборудованием. Это позволит незамедлительно приступить к расчистке проездов, общественных пространств и дворов от снега.

Читайте также:

В 5,5 тыс. подъездов Подмосковья с начала года отремонтировали пол

Главам муниципалитетов Подмосковья изложили приоритеты зимней уборки территорий

Камеры «Безопасный регион» выявили 3,6 тыс. нарушений работы уличных фонарей
#владислав мурашов
#минчистоты
#техника
#коммунальные службы
#подмосковье
#московская область
#зима
#снег
#уборка
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Автоэксперт Кадаков предрёк рост должников по автокредитам
28 октября 2024, 17:56

Фото: iStock/Jinda Noipho

Главный редактор журнала «За рулём», автоэксперт Максим Кадаков заявил, что в России будет увеличиваться число должников по автокредитам.
«Те покупатели, которые брали заёмные средства в последние месяцы ажиотажного спроса покажут состоятельность в обслуживании кредита только через время. Я прогнозирую, что доля необеспеченных кредитов будет расти. Впереди у нас интересные события, когда банки опять будут вынуждены забирать автомобили и реализовывать их. Закредитованность покупательской аудитории очень высокая, и обслуживать кредиты по таким ставкам очень тяжело», — пояснил в беседе с Общественной Службой Новостей Кадаков.

Экономист Андрей Лобода заявил, что для недопущения просрочек по кредиту лучше всего планировать свой бюджет, откладывая ежемесячный платёж заранее на карту.

«Чтобы не допустить просрочки по автокредиту или любому другому кредиту, нужно обратиться в банк и попросить, чтобы вам за несколько дней до даты платежа по графику банк присылал смс или пуш-уведомление о том, что вам нужно не позднее такого-то числа внести платёж. Некоторые банки так поступают сами, даже без запроса от клиента», — добавил в беседе с RT Лобода.

Он отметил, что при невозможности обслуживать кредит можно договориться с банком о кредитных каникулах. Однако в этом случае понадобиться доказать, что вы попали в сложную, независящую от вас, жизненную ситуацию.

Ранее руководитель Центра финансовой экспертизы Роскачества Ольга Вяльшина заявляла, что банк при решении о выдаче ипотечного кредита не рассматривает не трудоустроенных граждан, поскольку у них нет подтверждённой платежеспособности.

Читайте также:

«Сбер» поднимет ставки по ипотеке

В Роскачестве раскрыли, каким категориям граждан откажут в ипотеке

Экономист Ведута объяснила ограничения выдачи банками кредитов россиянам
#автомобили
#банк
#бюджет
#кредиты
#платёж
#покупатели
#смс
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Подмосковные аграрии посеяли свыше 99 тысяч гектаров озимых культур
28 октября 2024, 17:51

Фото: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области

Озимые культуры высевают в конце лета до наступления холодов, чтобы они успели прорасти и укрепиться, перезимовать под снежным покровом и начать вегетацию весной. Это позволяет им созреть раньше яровых культур. Региональные фермеры засеяли озимыми культурами около 99,4 тыс. га под урожай 2025 года, что составляет 86 % от запланированного объёма, сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
Преобладающие озимые зерновые культуры в Московской области — пшеница, рожь и тритикале (посеяно более 81,1 тыс. га). Также высевается озимый рапс (площадью 18,3 тыс. га).

Наиболее активно озимые культуры высеваются на юге Подмосковья. Например, в городском округе Зарайск засеяно более 23 тыс. га, в Луховицах — более 13,8 тыс. га. В Серебряных Прудах засеяно более 13,5 тыс. га, а аграрии городского округа Ступино выполнили план на 95 %, засеяв 5,1 тыс. га.

Читайте также:

Урожай кукурузы на зерно в Подмосковье превысил 7,5 тыс. тонн

В сентябре в Московской области увеличился спрос на огурцы и томаты

Аграрии Подмосковья собрали свыше 1,8 тонны урожая плодово и ягодных культур
#подмосковье
#урожай
#аграрный сектор
#овощи
#минсельхозпрод мо
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Где в Подмосковье отметить Новый Год с детьми: топ-9 мест для новогоднего отдыха
28 октября 2024, 17:40

Фото: istockphoto / AlexRaths

В преддверии Нового года многие родители задумываются о том, как сделать этот праздник незабываемым для своих детей и устроить семейный отдых, которым насладится каждый. Московская область предлагает множество вариантов для весёлого и увлекательного празднования Нового года с детьми. «Радио 1» расскажет о лучших местах и отелях, где можно окунуться в атмосферу волшебства и подарить своим детям незабываемые впечатления.

Отели, в которых отпраздновать Новый Год


Новый год в отеле — прекрасный вариант для тех, кто хочет отдохнуть и отвлечься от предпраздничных хлопот. Гостиничные комплексы предлагают разнообразные программы, меню и развлечения, создавая атмосферу праздника и волшебства.

Фото: istockphoto / MarianVejcik

Отель Hilton Garden Inn Moscow New Riga


Отель Hilton Garden Inn Moscow New Riga, расположенный в 50 километрах от МКАД по Новорижскому шоссе, предлагает незабываемый и весёлый новогодний праздник для всей семьи.

Гостей ждут захватывающее шоу «Снежная королева», танцевальные хиты кавер-группы и другие развлечения. Вечер завершится праздничным салютом и изысканным банкетом.

Для детей и взрослых подготовлена специальная новогодняя анимационная программа: ёлка для детей, мастер-классы, дискотеки и научные шоу.

Отель Les Art Resort


В отеле есть всесезонный открытый бассейн, спортивные и детские площадки, развлекательный центр для детей и подростков, ресторан со шведским столом и разнообразным меню.

В Новогоднюю программу входит приветственный фуршет, костюмированное представление, вечер живой музыки, интерактивное шоу, караоке, дискотеками, Дед Мороз и показ новогоднего мультфильма.

Отель «Русские Сезоны Курорт Пересвет»


Гостей ждут праздничный банкет, танцы до утра, зимние караоке-бары и выступления популярных исполнителей, среди которых группы «Фабрика» и «Корни».

Юные гости смогут посетить ледовое шоу с любимыми персонажами мультфильма «Холодное сердце», праздничные мероприятия и весёлую анимацию.

В рамках новогодней программы также предусмотрены семейные эстафеты, турниры, творческие мастер-классы, настольные игры, кинопоказы и многое другое.

Парки-отели, в которых отпраздновать Новый Год


Фото: istockphoto / Dariia Havriusieva

Парк-отель «Актёр-Руза»


Парк-отель «Актёр-Руза» расположен в 100 км от Москвы. В отеле можно отдохнуть от городской суеты и отметить Новый год в атмосфере советской киносказки.

31 декабря гостей отеля ждёт Новогодняя программа, в которую входят разнообразные праздничные активности, в том числе — показ фильма «Бриллиантовая рука», выступление иллюзиониста, поздравление Деда Мороза и Снегурочки.

Для детей будет организована представление и анимация.

Парк-отель «Воздвиженское»


В программу праздника в отеле «Воздвиженское» входит три этапа: празднование Нового года, новогодние и рождественские каникулы.

Для гостей будут организованы новогодний банкет, детские новогодние праздники, концерты, развлекательные программы, чтобы создать атмосферу праздника.

Концерты и развлекательные программы позволят детям и родителям отдохнуть от городской суеты и в полной мере насладиться праздником.

Парк-отель Lesnoy


Здесь гости смогут окунуться в атмосферу зимней сказки и насладиться незабываемым отдыхом в Солнечногорске.

В Новогоднюю программу отеля входят банкет, развлекательные программы, банный комплекс, всесезонный крытый бассейн, тюбинговая горка и каток.

Для детей предусмотрены детский клуб и новогодний утренник, на котором маленькие гости смогут получить подарки.

Глэмпинги для празднования Нового года


Фото: istockphoto / Ekaterina Krasnikova


Глэмпинг предлагает идеальное сочетание комфорта и близости к природе, создавая неповторимую атмосферу для празднования Нового года.

Глэмпинг «Силы ветра»


Этот вариант подходит для тех, кто хочет отдохнуть от городской суеты и шума и отпраздновать Новый год вдали от города.

Здесь можно насладиться уединением и красотой природы в уютных скандинавских домиках.

Тут можно слепить снеговика, поиграть в настольные игры, посмотреть фильмы, покататься на коньках, снегоходах и ватрушках.

Глэмпинг «Терруар»


Глэмпинг «Терруар» — отличное место для тех, кто хочет убежать от городской суеты и провести праздник в уютной и уединённой обстановке.

Гости глэмпинга могут отдохнуть в комфортабельных домики и согреться у камина.

Никаких шумных мероприятий, только спокойный отдых в кругу семьи и детей. Можно насладиться свежим воздухом, прогулками по заснеженным тропинкам и уютными вечерами у костра в кругу родных.

Глэмпинг «Woody village»


Глэмпинг Woody Village предлагает своим гостям уютные домики, изысканное меню и развлечения для всей семьи. В программе праздника — новогодняя вечеринка, катание на санях, весёлые конкурсы и игры, а также красочный фейерверк.

Читайте также:

Где отметить Новый год в Подмосковье: топ-10 мест для новогоднего отдыха в 2025 году

На подмосковных ёлочных базарах продали 16,5 тыс новогодних деревьев

Стало известно, где россияне отметят Новый год
#подмосковье
#фейерверк
#праздник
#отдых
#поздравление
#новый год
#курорт
#дети
#год семьи
#статьи
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Стало известно, кто в зоне риска эмоционального выгорания на работе
Психолог Хорс: Выгорание присуще руководителям, предпринимателям и медикам
28 октября 2024, 17:37

Фото: iStock/wildpixel

Главный внештатный психолог Минздрава Новгородской области, кандидат психологических наук, практикующий психолог Михаил Хорс заявил, что выгорание на работе чаще всего может быть присуще руководителям, предпринимателям и медикам.
«Выгорание — усталость. Усталости есть двух типов — физическая и эмоциональная. Физическая усталость регулируется тем, что нам рекомендует Минздрав: отдыхать, гулять, высыпаться и т. д. Важно корректировать эмоциональную усталость. Она связана у людей со слишком ответственным подходом к работе. Когда человек возлагает на себя высокую ответственность. Это зачастую присуще руководителям, предпринимателям и медикам. Нужно говорить себе: «Я не всемогущий, мои возможности ограниченны», — пояснил в беседе с RT Хорс.

До этого психолог Майя Голубева перечислила признаки попыток собеседника спровоцировать конфликт. К ним она отнесла использование им грубых и обидных слов, игнорирование мнения другого человека, обсуждение личных качеств третьих лиц в негативном контексте, а также старание вывести на негативные эмоции.

«Используйте технику активного слушания, чтобы показать собеседнику, что его мнение важно для вас. Избегайте использования агрессивных слов и выражений. Не переходите на личности и не обсуждайте личные качества собеседника. И не позволяйте манипулировать вашими эмоциями», – подытожила в беседе с RuNews24.ru Голубева.

Ранее клинический психолог Дарья Сальникова в беседе с «Радио 1» заявила, что возвращение бывших — абсолютно не удивительное явление.

Читайте также:

Ночная смс-ка: Психолог объяснила, почему бывшие дают о себе знать

Россиянам раскрыли, как подготовить ребёнка к появлению в семье «нового родителя»

Психолог Яушева предупредила об опасных последствиях просмотра ужастиков
#психолог
#конфликт
#мнение
#человек
#эмоции
#работа
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Три участника из Подмосковья стали призёрами Приволжского окружного хакатона
28 октября 2024, 17:26

Фото: пресс-служба АНО «Россия – страна возможностей»

Три представителя Московской области – Никита Шориков, Степан Буян и Денис Астанин – вошли в число победителей и призёров Приволжского окружного хакатона проекта «Цифровой прорыв. Сезон: искусственный интеллект». Об этом сообщили в пресс-службе АНО «Россия – страна возможностей».
Хакатон завершился в Нижнем Новгороде. По его итогам18 команд-победителей разделили призовой фонд в 3 600 000 рублей.
«До финальных защит дошли 80% команд. Я горжусь тем, что мы смогли собрать таких талантливых участников, готовых решать сложные задачи и вносить свой вклад в развитие цифровых технологий страны», – сказала на церемонии награждения руководитель отдела цифровых проектов АНО «Россия – страна возможностей» Дарья Микаелян.
Победителями стали команды 15 регионов: Москвы, Санкт-Петербурга, Пермского и Ставропольского краёв, Нижегородской, Свердловской, Новосибирской, Омской, Курской, Рязанской, Пензенской, Ульяновской, Самарской, Кировской и Московской областей.

В кейсе «Бот-помощник для работы с приложением» второе место заняла команда Deep Tech и её участник из Подмосковья Степан Буян. В кейсе «Методы ИИ для решения задач устойчивого развития. Анализ последствий наводнений» первенствовала команда «5bit» и участник из Московской области Денис Астанин. А в кейсе «Цифровое предприятие» второе место заняла команда «Тут название команды» и участник из Подмосковья Никита Шориков.

До 4 ноября открыта регистрация на сайте проекта на Международный хакатон, который пройдёт в Калининграде с 8 по 10 ноября. Он станет завершающим масштабным мероприятием четвёртого сезона проекта «Цифровой прорыв. Сезон: Искусственный интеллект», в котором могут принять участие не только граждане России, но и других стран.

Читайте также:

Молодые активисты провели в Кашире субботник

Серпуховских школьников познакомили с профессией слесаря

Студенты коломенского ГСГУ выиграли серебряные медали на соревнованиях по бадминтону
#студенты
#соревнования
#хакатон
#ии
#искусственный интеллект
#подмосковье
#московская область
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Сыры производителей из Московской области приняли участие в конкурсе «Cheese Open 2024»
28 октября 2024, 17:22

Фото: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области

Подмосковный производитель «Рота-Агро» завоевал золотые и бронзовые награды на Международном конкурсе сыров «Cheese Open 2024». В мероприятии участвовали 28 отечественных производителей, представивших 380 образцов сыра, а также представители стран Центральной Азии, Индии, Ирана и других, сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
Золотую медаль получил полутвёрдый выдержанный сыр «Монтарино Микс» от «Рота-Агро», изготовленный из смеси овечьего и коровьего молока. В процессе созревания, который длится 120 дней, сыр меняет цвет от бледно-молочного до светло-жёлтого.

Бронзовую медаль получил «Камамбер», также производимый в Московской области. Его уникальность заключается в том, что процесс созревания продолжается на протяжении всего срока годности. В результате меняются структура, вкус и аромат сыра.

По информации Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области, агропромышленный комплекс «Рота-Агро» состоит из пяти сельскохозяйственных предприятий, занимающихся молочным животноводством, растениеводством и производством сыра.

Читайте также:

Производство сыров в Московской области за год выросло на 16%

«Изжога и расстройство стула»: Врач рассказала об опасности сыра

В Ленинском округе запустили завод премиальных сыров
#сыр
#завод
#производство
#медаль
#конкурс
#московская область
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Юные вокалистки из Каширы приняли участие в Международном конкурсе творчества
28 октября 2024, 17:06

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

26 октября в Обухово прошёл II Международный конкурс-фестиваль творчества «Все Таланты», организованный при поддержке Министерства культуры России, сообщает пресс-служба администрации городского округа Кашира.
Участники представили свои номера в разных номинациях: хореография, вокальное исполнительство, инструментальный жанр, художественное слово и другие.

Вокальный коллектив «Элегия» из Дома культуры «Ожерелье» городского округа Кашира под руководством Анны Дорофеевой принял участие в мероприятии:

  • Арина Никифорова стала лауреатом первой степени в категории эстрадного вокала для детей от 7 до 9 лет;
  • Анна Кибикина завоевала первое место в той же категории в возрастной группе от 10 до 12 лет;
  • Ксения Кибикина стала лауреатом третьей степени в категории эстрадного вокала для подростков от 13 до 15 лет.
Читайте также:

В Кашире состоялся турнир по волейболу среди женских команд

Каширская «Фантазия» стала дипломантом конкурса любительских театров

Участники «Активного долголетия» из Каширского муниципалитета посетили Истру
#кашира
#вокал
#музыка
#творчество
#конкурс
#награды
#подмосковье
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Подмосковье ищет медработников