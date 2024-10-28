Москвичам раскрыли, когда зима придёт в столицу

Фото: iStock/AlexImages
Руководитель прогностического центра «Mетео» Александр Шувалов сообщил, что зимняя погода ожидает жителей Москвы уже в эти выходные – 2-3 ноября.
По его словам, резкое похолодание в столице ожидается уже к пятнице, 1 ноября. В беседе с «Москвой 24» он отметил, что кое-где даже появятся первые сугробы высотой 3-5 см.
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд также подтвердил изменение температурного фона к началу ноября в Москве.
Ранее Александр Шувалов в беседе с «Радио 1» заявлял, что погода на этой неделе будет очень неспокойной.
Читайте также:
Синоптик рассказал, когда на Москву и область обрушится снегопад
Синоптик рассказал, чем в ближайшее время погода удивит москвичей
Эколог Пукалов предупредил о возможных ливнях и ураганах в России
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд также подтвердил изменение температурного фона к началу ноября в Москве.
«Воздушные массы будут перемещаться уже вот из холодного региона. В четверг температура начнёт понижаться, она будет в диапазоне 6-8°С. Начиная с пятницы — в пятницу, субботу и в воскресенье —ночные температуры от 0 до -5°С, а днём — около 0°С. Погода более облачная. Сейчас иногда будет солнышко появляться. Во второй половине недели существенно понижается давление», — пояснил в беседе с RT Шувалов.
Ранее Александр Шувалов в беседе с «Радио 1» заявлял, что погода на этой неделе будет очень неспокойной.
Читайте также:
Синоптик рассказал, когда на Москву и область обрушится снегопад
Синоптик рассказал, чем в ближайшее время погода удивит москвичей
Эколог Пукалов предупредил о возможных ливнях и ураганах в России
Мелисса Тимофеева