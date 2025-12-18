Юрист напомнил о крупных штрафах за украшение рабочего места к Новому году
Хаминский: За украшение рабочего места к Новому году грозит штраф до 15 тысяч рублей
Украшение рабочего места к Новому году без соблюдения правил пожарной безопасности может привести к штрафу для сотрудника в размере до 15 тысяч рублей. Об этом в беседе с РИА Новости предупредил руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.
По его словам, любые праздничные украшения в офисе необходимо предварительно согласовывать с руководством или службой охраны труда.
За самовольное оформление рабочего пространства работодатель имеет право привлечь сотрудника к дисциплинарной ответственности, а в случае угрозы здоровью коллег — даже к материальной или административной.
Юрист подчеркнул, что за прямое нарушение правил пожарной безопасности по статье 20.4 КоАП РФ штраф для граждан составляет до 15 тысяч рублей, а для организаций — до 400 тысяч рублей.
Особую опасность представляют такие предметы, как искусственная ель, самодельные гирлянды и любые несертифицированные электронные украшения.
Хаминский рекомендовал в качестве безопасной альтернативы использовать декор из бумаги или текстиля, не требующий подключения к электросети.
Ранее член комиссии ОП РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров предупредил, что россияне могут нарваться на штрафы за неправильное размещение новогодних гирлянд на фасадах домов.