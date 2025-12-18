Юрист напомнил о крупных штрафах за украшение рабочего места к Новому году

18 декабря 2025, 04:44

Хаминский: За украшение рабочего места к Новому году грозит штраф до 15 тысяч рублей

Фото: iStock/Olga Donchuk

Украшение рабочего места к Новому году без соблюдения правил пожарной безопасности может привести к штрафу для сотрудника в размере до 15 тысяч рублей. Об этом в беседе с РИА Новости предупредил руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.





По его словам, любые праздничные украшения в офисе необходимо предварительно согласовывать с руководством или службой охраны труда.



За самовольное оформление рабочего пространства работодатель имеет право привлечь сотрудника к дисциплинарной ответственности, а в случае угрозы здоровью коллег — даже к материальной или административной.



