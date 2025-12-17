Юристы рассказали о штрафах за самовольное украшение подъездов

17 декабря 2025, 08:36

Спиридонова: за самовольное украшение подъезда грозит штраф до 15 тысяч рублей

Фото: iStock/Julie Konstantinidi

Скоро Новый год, и многие россияне задумываются о том, как украсить свои подъезды. Однако юристы предупреждают: самовольное размещение декора может привести к серьезным последствиям. Об этом пишет РИА Новости.