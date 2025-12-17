Юристы рассказали о штрафах за самовольное украшение подъездов

Достижения.рф

Спиридонова: за самовольное украшение подъезда грозит штраф до 15 тысяч рублей
Фото: iStock/Julie Konstantinidi

Скоро Новый год, и многие россияне задумываются о том, как украсить свои подъезды. Однако юристы предупреждают: самовольное размещение декора может привести к серьезным последствиям. Об этом пишет РИА Новости.



Согласно статье 36 Жилищного кодекса РФ, любые действия, касающиеся общего имущества собственников, требуют согласия всех жильцов. Если кто-то решит украсить лестничные клетки или двери без разрешения, это может стать основанием для административной ответственности. Штраф за такое нарушение достигает 15 тысяч рублей.

Но это не единственная проблема. Если из-за несанкционированной гирлянды возникнет пожар, и пострадают люди, наступит уголовная ответственность. В этом случае могут назначить срок лишения свободы до четырех лет.

