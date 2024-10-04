В Пресненском районе Москвы более 600 человек переедут в новый дом по реновации

Фото: пресс-служба Департамента градостроительной политики и строительства Москвы
Свыше 600 жителей старых домов в Пресненском районе Москвы переедут в новостройки. Об этом рассказал Заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
По его словам, в рамках мероприятий по реализации программы реновации москвичам предоставлены квартиры с улучшенной отделкой на улице Пресненский Вал. Поэтапное переселение по программе началось ещё в сентябре, уточнил заммэра. Всего в рамках программы реновации предусмотрено переселение более восьми тысяч жителей из 53 старых домов, добавил Ефимов.
Департамент городского имущества направляет жителям Пресненского района письма с предложением новых квартир. Горожане могут воспользоваться бесплатным сервисом «Помощь при переезде». Город пришлет грузчиков и машину, чтобы перевезти вещи из старого жилища в новое. Для удобства горожан работает Центр информирования по переселению, где участникам программы оказывают бесплатную помощь на всех этапах переезда.
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Александр Бойцов