В Красногорске завершили монтаж путепровода в Аникеевке

Фото: Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области
В Красногорске завершен монтаж металлоконструкций пролетного строения путепровода в Аникеевке над железной дорогой Рижского направления, сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
«Общая строительная готовность путепровода составляет 60%. Строители выполнили один из самых сложных этапов – монтаж металлоконструкций центральной секции пролетного строения непосредственно над железной дорогой. Параллельно продолжается монтаж пролетного строения со стороны Волоколамского и Новорижского шоссе. Общая масса металлоконструкций составит свыше 1,1 тысяч тонн», — сообщил заместитель председателя правительства – министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик.
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