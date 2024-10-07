Ефимов: готовы металлоконструкции двух путепроводов на участке Южной рокады

В 2024 году отмечается 225-летие со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина. Жители Апрелевки решили сделать эту осень пушкинской. 5 октября в лесопарке «Дубки» состоялся осенний праздник «Там, на неведомых дорожках». Однако поводом для празднования была не только сама осень, но и завершение благоустройства лесопарка, сообщает пресс-служба администрации г. о. ​Наро-Фоминск.