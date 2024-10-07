Ефимов: готовы металлоконструкции двух путепроводов на участке Южной рокады

Фото: Пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы
На участке Южной рокады смонтированы металлоконструкции двух путепроводов от улицы Каспийская до 1-го Котляковского переулка. Об этом заявил заммэра столицы по строительству и градостроительной политике Владимир Ефимов.
«Общая протяженность строящегося участка от Каспийской улицы до 1-го Котляковского переулка составляет 9,5 километра, из них 2,77 километра приходится на основной ход магистрали, а остальное — на улично-дорожную сеть», — пояснил Ефимов.Ранее сообщалось о завершении благоустройства парка «Дубки». Там воссоздали атмосферу эпохи Александра Сергеевича Пушкина и отметили 225-летие писателя. Для гостей организовали спортивные зоны, прогулочные маршруты, а также игровые площадки.
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