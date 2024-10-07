В парках Подмосковья за неделю побывали более 1,5 млн человек

Фото: пресс-служба Минблагоустройства МО
Свыше полутора миллионов человек посетили парки Московской области за неделю с 30 сентября по 6 октября, это на 261 тысячу человек больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает пресс-служба Минблагоустройства региона.
«Парки на прошедшей неделе стали одной из самых главных точек притяжения у жителей и гостей региона. (…) Всего на территории Московской области расположено 194 парка культуры и отдыха», — отметил зампред подмосковного правительства — министр благоустройства Михаил Хайкин.Недельный рейтинг посещаемости возглавил парк «Пехорка» в Балашихе, где побывали 55 тысяч человек. На втором месте парк Мира в Мытищах — там за неделю насчитали 38,9 тыс. посетителей. Третью строчку рейтинга занял парк Толстого в Химках (38,8 тыс. посетителей). На четвёртом месте Фабричный парк в Истре (31 тысяча посетителей). А замыкает топ-5 Центральный парк в Лыткарине, где за неделю побывали 27 тысяч человек.
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Лев Каштанов