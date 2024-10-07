В Апрелевке отметили 225-летие Пушкина и завершили благоустройство лесопарка «Дубки»

Фото: пресс-служба администрации г. о. Наро-Фоминск.
В 2024 году отмечается 225-летие со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина. Жители Апрелевки решили сделать эту осень пушкинской. 5 октября в лесопарке «Дубки» состоялся осенний праздник «Там, на неведомых дорожках». Однако поводом для празднования была не только сама осень, но и завершение благоустройства лесопарка, сообщает пресс-служба администрации г. о. Наро-Фоминск.
Работы по благоустройству начались в 2023 году в рамках программы губернатора Московской области «Парки в лесу». Уникальный природный объект стал одним из десяти подмосковных лесопарков, которые преобразятся до конца года.
Поздравить жителей округа с завершением благоустройства приехал и сам Пушкин в сопровождении своей жены. Знаменитая пара приветствовала гостей и провела праздничный концерт с участием лучших артистов и коллективов культурных учреждений города и округа. Среди них был легендарный хор русской песни «Мелодия», отмечающий своё 75-летие.
Атмосфера «пушкинской» эпохи была воссоздана творческими коллективами музеев и библиотек Апрелевки и Селятино, которые представили мини-выставки и мастер-классы для всей семьи. Гости с восторгом наблюдали за ожившими персонажами сказочного Лукоморья.
Маленькие и взрослые гости праздника смогли опробовать новые прогулочные маршруты, игровые площадки и спортивные зоны.
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Поздравить жителей округа с завершением благоустройства приехал и сам Пушкин в сопровождении своей жены. Знаменитая пара приветствовала гостей и провела праздничный концерт с участием лучших артистов и коллективов культурных учреждений города и округа. Среди них был легендарный хор русской песни «Мелодия», отмечающий своё 75-летие.
Атмосфера «пушкинской» эпохи была воссоздана творческими коллективами музеев и библиотек Апрелевки и Селятино, которые представили мини-выставки и мастер-классы для всей семьи. Гости с восторгом наблюдали за ожившими персонажами сказочного Лукоморья.
Маленькие и взрослые гости праздника смогли опробовать новые прогулочные маршруты, игровые площадки и спортивные зоны.
«Главный природный арт-объект обновлённого лесопарка "Дубки" – Дуб желаний, символически посаженный во время праздника почётными гостями. Хочется верить, что это волшебное древо поможет каждому в исполнении доброй мечты, а «неведомые дорожки» лесопарка станут знакомыми и любимыми всеми, кто живёт и гостит в Апрелевке», — отметила заместитель главы Наро-Фоминского округа Елена Кузнецова.Читайте также:
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Дайана Хусинова