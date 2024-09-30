Ефимов: На новой станции «Рублёво-Архангельское» готовится проходка тоннелей

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В Москве продолжается строительство новой станции «Рублёво-Архангельское» на одноимённой линии столичного метрополитена. Началось устройство двух монтажно-щитовых камер по обеим сторонам будущей платформы.
Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Он также добавил, что станция возводится на западе столицы на месте будущего жилого комплекса. В настоящее время строители готовят два тоннелепроходческих комплекса. Один отправится к будущей станции «Ильинская», а второй — к станции «Липовая Роща», которая также рассматривается как перспективная.
Он также добавил, что для возведения двух камер строители переработают свыше 44 тысяч кубометров грунта. Затем обе камеры объединят единым котлованом для обеспечения сбойки перегонных тоннелей и станционного комплекса.
Введение в эксплуатацию Рублёво-Архангельской линии метрополитене позволит улучшить транспортное обслуживание свыше 800 тысяч жителей столицы.
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«Каждый из четырёх монтажно-проходческих щитов пройдёт около 2,3 километра тоннелей», — пояснил заммэра.
Он также добавил, что для возведения двух камер строители переработают свыше 44 тысяч кубометров грунта. Затем обе камеры объединят единым котлованом для обеспечения сбойки перегонных тоннелей и станционного комплекса.
Введение в эксплуатацию Рублёво-Архангельской линии метрополитене позволит улучшить транспортное обслуживание свыше 800 тысяч жителей столицы.
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Александр Бойцов